بعد صراع مع رئيس النادي.. ريكورد: جيوكيريس لن يعود لسبورتنج لشبونة من جديد

الأحد، 29 يونيو 2025 - 23:41

كتب : FilGoal

فيكتور جيوكيريس - سبورتنج لشبونة

كشفت وسائل الإعلام البرتغالية، أن السويدي فيكتور جيوكيريس لاعب سبورتنج لشبونة أبلغ رئيس النادي فارانداس بعدم عودته من جديد للفريق.

وأفادت صحيفة ريكورد البرتغالية، أن المهاجم السويدي يبحث فقط عن الخروج من الفريق البرتغالي.

وينتهي عقد جيوكيريس صيف 2028.

أخبار متعلقة:
سيرتديه يامال.. الكشف عن موعد إعلان منح القميص رقم 10 في برشلونة لتقرير مستقبله.. ماركا: اجتماع بين سيبايوس وتشابي ألونسو بعد كأس العالم للأندية ماركا: عرض لا يمكن رفضه.. انخفاض خرافي في شرط أراوخو الجزائي لمدة 10 أيام ماركا: فلاهوفيتش يستهدف الرحيل من يوفنتوس مجانا

وأوضحت الصحيفة أن جيوكيريس ورئيس الفريق العلاقة تدهورت فيما بينهم، وذلك بسبب عدم السماح للاعب بالرحيل بـ60 مليون يورو كما هو متفق عليه.

وقال رئيس سبورتنج لشبونة لوسائل الإعلام: "اللاعب لن يرحل بـ60 مليون".

وأوضح "هو ووكيله يعرفان المبلغ المطلوب من أجل الرحيل وأعتقد أن إغلاق سوق الانتقالات هو الحل المناسب لكل هذا".

وشارك المهاجم السويدي مع سبورتنج لشبونة الموسم الماضي في 52 مباراة، تمكن من تسجيل 54 هدفا، وصناعة 13 هدف.

جيوكيريس لشبونة
نرشح لكم
ماركا: الكشف عن مدة عقد فينيسيوس الجديد.. وسبب تأخير التجديد فابريزيو: تشيلسي أتم اتفاقه مع جواو بيدرو سيرتديه يامال.. الكشف عن موعد إعلان منح القميص رقم 10 في برشلونة باتشو: يجهزونني لخلافة ماركينيوس.. ولذلك أنا سعيد في باريس جواو نيفيز: هذه أول ثنائية في حياتي ولكن هذا ما يسعدني أكثر لويس إنريكي: الفرص كانت أقل في الشوط الثاني ولكن تشكيل بايرن ميونيخ - عودة الصف الأساسي.. 8 تغييرات أمام فلامنجو لتقرير مستقبله.. ماركا: اجتماع بين سيبايوس وتشابي ألونسو بعد كأس العالم للأندية
أخر الأخبار
ماركا: الكشف عن مدة عقد فينيسيوس الجديد.. وسبب تأخير التجديد 32 دقيقة | الدوري الإسباني
فابريزيو: تشيلسي أتم اتفاقه مع جواو بيدرو 42 دقيقة | ميركاتو
بعد صراع مع رئيس النادي.. ريكورد: جيوكيريس لن يعود لسبورتنج لشبونة من جديد 44 دقيقة | الكرة الأوروبية
ضمن خطة الاستعداد لكأس العالم.. أحمد الكاس يعلن قائمة منتخب مصر للناشئين ساعة | منتخب مصر
مباشر كأس العالم للأندية - بايرن ميونيخ (3)-(2) فلامنجو.. جووووول جورجينيو ساعة | كأس العالم للأندية
سيرتديه يامال.. الكشف عن موعد إعلان منح القميص رقم 10 في برشلونة ساعة | الكرة الأوروبية
حازم إمام يكشف عن رأيه في انتقال زيزو لـ الأهلي واعتزال شيكابالا.. ودوره في الزمالك 2 ساعة | الدوري المصري
ماسكيرانو: واجهنا أقوى فريق في العالم.. وكرة القدم تمنحك هذه الفرصة 2 ساعة | كأس العالم للأندية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كرة يد - منتخب مصر يخسر أمام ألمانيا ويضرب موعدا مع البرتغال في بطولة العالم للشباب 2 كرة يد - موعد مباراة مصر والبرتغال في ربع نهائي بطولة العالم للشباب.. والقناة الناقلة 3 في حضور ثلاثي مصري.. مانشستر سيتي يُسقط العين بسداسية و10 من 10 لجوارديولا 4 وكيل الحملاوي لـ في الجول: إذا لم يتواصل الأهلي معي مباشرة سأضع الزمالك كأولوية
/articles/508313/بعد-صراع-مع-رئيس-النادي-ريكورد-جيوكيريس-لن-يعود-لسبورتنج-لشبونة-من-جديد