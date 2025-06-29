بعد صراع مع رئيس النادي.. ريكورد: جيوكيريس لن يعود لسبورتنج لشبونة من جديد

كشفت وسائل الإعلام البرتغالية، أن السويدي فيكتور جيوكيريس لاعب سبورتنج لشبونة أبلغ رئيس النادي فارانداس بعدم عودته من جديد للفريق.

وأفادت صحيفة ريكورد البرتغالية، أن المهاجم السويدي يبحث فقط عن الخروج من الفريق البرتغالي.

وينتهي عقد جيوكيريس صيف 2028.

وأوضحت الصحيفة أن جيوكيريس ورئيس الفريق العلاقة تدهورت فيما بينهم، وذلك بسبب عدم السماح للاعب بالرحيل بـ60 مليون يورو كما هو متفق عليه.

وقال رئيس سبورتنج لشبونة لوسائل الإعلام: "اللاعب لن يرحل بـ60 مليون".

وأوضح "هو ووكيله يعرفان المبلغ المطلوب من أجل الرحيل وأعتقد أن إغلاق سوق الانتقالات هو الحل المناسب لكل هذا".

وشارك المهاجم السويدي مع سبورتنج لشبونة الموسم الماضي في 52 مباراة، تمكن من تسجيل 54 هدفا، وصناعة 13 هدف.