ضمن خطة الاستعداد لكأس العالم.. أحمد الكاس يعلن قائمة منتخب مصر للناشئين

الأحد، 29 يونيو 2025 - 23:06

كتب : FilGoal

أحمد الكاس - منتخب مصر تحت 17

أعلن أحمد الكاس، المدير الفني للمنتخب الوطني تحت 17 عاما، قائمة منتخب مصر، استعدادا للدخول في المعسكر المغلق الذي ينطلق يوم الثلاثاء المقبل.

وعقد الكاس، اجتماعا مع علاء نبيل المدير الفني للاتحاد، خلال الأيام الماضية، من أجل التنسيق بشأن المرحلة المقبلة، استعدادا لكأس العالم في قطر.

وحرص الجهاز الفني للمنتخب الوطني، على اختيار بعض الوجوه الجديدة، من أجل تجربتهم في المعسكر المغلق، على أن يتم اختيار الأفضل منهم في المرحلة المقبلة.

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وجاءت قائمة المنتخب كالتالي:

عمرو عبدالعزيز - عمرو عادل - فادي وائل - نور أشرف - محمد شريف - حمزة الدجوي - معاذ محمد - فارس فخري - أدهم فريد - يوسف تامر - آدم محمد - مهند الشامي - محمد أنس - عمر كمال - باسل مدحت - محمد شحاتة - أنس رشدي - إبراهيم النجعاوي – عبد العزيز الزغبي - حمزة عبد الكريم - بلال عطية - زياد أيوب - ياسين حسام - محمد صبح - طارق فايز - أحمد حازم - أحمد سمير - عمر أبو طالب - أحمد إيهاب - سيف الجبالي - عيد عزازي - يوسف علاء - كريم جمعة

أحمد الكاس منتخب مصر للناشئين
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