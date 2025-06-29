انتهت في كأس العالم للأندية - بايرن ميونيخ (4)-(2) فلامنجو

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة بايرن ميونيخ وفلامنجو ضمن منافسات دور الـ 16 لكأس العالم للأندية.

حتى الآن فاز بالميراس على بوتافوجو 1-0، وفاز تشيلسي على بنفيكا 4-1.

والفائز من مباراة بايرن وفلامنجو سيلاقي باريس سان جيرمان الذي هزم إنتر ميامي 4-0.

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ق 81 نيكولاس دي لا كروز وأيرتون لوكاس ووالاس يان بدلا من جورجينيو وأليكس ساندرو وجيرسون

ق 73 جووووول هاري كين يسجل الرابع بعد تمريرة من جوشوا كيميتش

ق 72 جمال موسيالا بدلا من سيرج جنابري

ق 58 ليروي ساني وألكساندر بافلوفيتش بدلا من كينجسلي كومان وليون جوريتسكا

ق 57 برونو هنريكي بدلا من جيورجيان دي أراسكايتا

ق 55 جووووول جورجينيو يسجل الثاني من ركلة الجزاء على يمين نوير

ق 53 ركلة جزاء لفلامنجو بسبب لمسة يد داخل المنطقة

استراحة

ق 45+1 ألان بدلا من إريك بولجار

ق 41 جووووول ليون جوريتسكا يسجل الثالث بتسديدة قوية

ق 33 جووووول تسديدة قوية من جيرسون تمر فوق نوير وتسكن الشباك

ق 32 لويز أراوخو يسدد بجوار القائم

ق 15 نوير يتصدى لهدف محقق من لويز أراوخو

ق 10 جووووول من هاري كين بعد تمريرة من أوباميكانو

ق 6 جوووول بالنيران الصديقة من إريك بولجار

بداية المباراة