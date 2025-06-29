انتهت في كأس العالم للأندية - بايرن ميونيخ (4)-(2) فلامنجو
الأحد، 29 يونيو 2025 - 22:58
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة بايرن ميونيخ وفلامنجو ضمن منافسات دور الـ 16 لكأس العالم للأندية.
حتى الآن فاز بالميراس على بوتافوجو 1-0، وفاز تشيلسي على بنفيكا 4-1.
والفائز من مباراة بايرن وفلامنجو سيلاقي باريس سان جيرمان الذي هزم إنتر ميامي 4-0.
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ق 81 نيكولاس دي لا كروز وأيرتون لوكاس ووالاس يان بدلا من جورجينيو وأليكس ساندرو وجيرسون
ق 73 جووووول هاري كين يسجل الرابع بعد تمريرة من جوشوا كيميتش
ق 72 جمال موسيالا بدلا من سيرج جنابري
ق 58 ليروي ساني وألكساندر بافلوفيتش بدلا من كينجسلي كومان وليون جوريتسكا
ق 57 برونو هنريكي بدلا من جيورجيان دي أراسكايتا
ق 55 جووووول جورجينيو يسجل الثاني من ركلة الجزاء على يمين نوير
ق 53 ركلة جزاء لفلامنجو بسبب لمسة يد داخل المنطقة
استراحة
ق 45+1 ألان بدلا من إريك بولجار
ق 41 جووووول ليون جوريتسكا يسجل الثالث بتسديدة قوية
ق 33 جووووول تسديدة قوية من جيرسون تمر فوق نوير وتسكن الشباك
ق 32 لويز أراوخو يسدد بجوار القائم
ق 15 نوير يتصدى لهدف محقق من لويز أراوخو
ق 10 جووووول من هاري كين بعد تمريرة من أوباميكانو
ق 6 جوووول بالنيران الصديقة من إريك بولجار
بداية المباراة