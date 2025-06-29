سيرتديه يامال.. الكشف عن موعد إعلان منح القميص رقم 10 في برشلونة

الأحد، 29 يونيو 2025 - 22:45

كتب : FilGoal

لامين يامال - برشلونة ضد ريال مدريد

اقترب الإعلان عن وريث الرقم 10 في برشلونة، الذي ارتبط بالأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وبحسب الصحفي جيرارد روميرو، سيتم الإعلان عن منح لامين يامال القميص رقم 10 يوم الثلاثاء.

ويأتي ذلك قبل يوم واحد من الإعلان الرسمي عن القميص الجديد للفريق.

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على صعيد آخر كشفت صحيفة موندو ديبورتيفو أن لامين يرى نفسه الآن جاهزا لدخول قائمة مسددي ركلات الجزاء والركلات الحرة بالفريق في الموسم القادم.

وأعلن نادي برشلونة تجديد عقد يامال حتى عام 2031، ليبقى في النادي حتى يبلغ سن 24 عاما.

وأوضحت صحيفة "سبورت" أن لامين يامال سيصبح الأعلى أجرا في الفريق إذا حصل على المتغيرات في عقده القائمة على الأداء، والمتضمنة في عقده الجديد بما في ذلك الفوز بجائزة الكرة الذهبية.

وذكرت سبورت الإسبانية أن المفاوضات لم تكن سهلة، وبرشلونة كان وضاحا في التوصل إلى عقد يتماشي مع وضع لامين يامال ضمن أعلى الرواتب في الفريق.

ويتواجد روبرت ليفاندوفسكي، وفرينكي دي يونج في قائمة أعلى الرواتب في النادي الكاتالوني.

ولم يرغب خورخي مينديز وكيل أعمال لامين يامال، وخوان لابورتا رئيس برشلونة في إطالة أمد المفاوضات وترك كل شيء جاهزا حتى وصول لامين يامال للثامنة عشر من عمره، فلا يزال اللاعب قاصرًا.

كما اوضحت الصحيفة أن إعارة إنسو فاتي إلى موناكو، أدى لأن يصبح القميص رقم 10 شاغرًا، ليرتدي يامال هذا الرقم.

سبورت كشفت أن ارتداء يامال للقميص رقم 10 المرتبط تاريخيا بأساطير مثل ليونيل ميسي، ورونالدينيو، وريفالدو، هو قرار استراتيجي، يمثل دفعة تجارية كبيرة للنادي، بزيادة مبيعات القمصان، وتعزيز هوية العلامة التجارية لبرشلونة مع نجمها الجديد.

صاحب الـ 17 عاما لعب 54 مباراة منذ بداية الموسم بقميص برشلونة وتمكن من تسجيل 18 هدفا وصناعة 25 في جميع البطولات.

وساهم لامين يامال في تتويج فريقه بالثلاثية المحلية في إسبانيا، المكونة من الدوري وكأس الملك وكأس السوبر.

لامين يامال برشلونة الدوري الإسباني
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