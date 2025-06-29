حازم إمام يكشف عن رأيه في انتقال زيزو لـ الأهلي واعتزال شيكابالا.. ودوره في الزمالك

كشف حازم إمام عضو لجنة التخطيط في الزمالك عن أدوار اللجنة بعد تعيين جون إدوارد في منصب المدير الرياضي للنادي.

وقال حازم عبر قناة أون سبورت: "دور لجنة التخطيط أصبح استشاريا فقط منذ قدوم المدير الرياضي جون إدوارد، وليس لنا علاقة بالصفقات أو اختيار المدرب ودورنا يقتصر فقط إذا عرض علينا مجلس الإدارة أو المدير الرياضي أن يستشيرنا في شيء".

وأضاف "جون إدوارد فقط هو من يعرف اسم المدير الفني الجديد للزمالك".

وواصل "من يقول إن بيراميدز يأخذ من مكان الزمالك لا يقول ذلك إلا للمكايدة فقط، هذا يقال لأن الزمالك حصل على المركز الثالث موسمين ولكن قبل ذلك الزمالك فاز بالدوري".

وأكمل "أتمنى أن يستمر حسام عبد المجيد ومحمد السيد مع الزمالك، وإذا لم يستمر الثنائي أن يخرج من الباب الكبير عن طريق النادي".

وأشار "زيزو لاعب محترم وأتمنى له التوفيق لكني بالتأكيد غير سعيد برحيله عن الزمالك وانتقاله إلى الأهلي".

وأتم تصريحاته "الزمالك الآن في وضع صعب وأرى أنه لا يصح ترك الفريق بدون لاعب لديه تاريخ وأصول الفريق مثل شيكابالا، فهو يقوم بدوره كقائد في السنوات الماضية ويعرف أن أدواره في الملعب ستختلف".