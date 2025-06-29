ماسكيرانو: واجهنا أقوى فريق في العالم.. وكرة القدم تمنحك هذه الفرصة

أبدى خافيير ماسكيرانو المدير الفني لفريق إنتر ميامي فخره بما قدمه اللاعبين رغم الخسارة الكبيرة أمام باريس سان جيرمان في دور الـ 16 لبطولة كأس العالم للأندية.

وقال ماسكيرانو في تصريحاته لـ DAZN بعد المباراة: "الرسالة هي أنه عندما نكون ملتزمين ونعمل جميعًا معًا، يمكننا أن ننافس".

وأضاف "إذا كان هناك رياضة واحدة تمنحك فرصة المنافسة رغم الفروقات، فهي كرة القدم".

وتابع "من الواضح أن الفارق اليوم كان كبيرًا، كنا نواجه أفضل فريق في العالم على الأرجح بقيادة مدرب رائع".

واختتم "حتى اللحظة الأخيرة حاولنا أن نصمد، لذلك أنا فخور باللاعبين."

وهزم باريس سان جيرمان منافسه إنتر ميامي بأربعة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما في دور الـ16 من كأس العالم للأندية.

وأحرز باريس سان جيرمان جميع أهدافه في الشوط الأول من المباراة.

وسجل الرباعية جواو نيفيز "هدفين" وتوماس أبيليس في مرماه وأشرف حكيمي.

وحصل جواو نيفيز على جائزة رجل المباراة.

وينتظر باريس سان جيرمان الفائز من فلامنجو وبايرن ميونيخ لمواجهته في دور ربع النهائي.