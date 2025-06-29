باتشو: يجهزونني لخلافة ماركينيوس.. ولذلك أنا سعيد في باريس

أبدى ويليان باتشو مدافع باريس سان جيرمان سعادته بالحياة في ناديه، عقب الفوز على إنتر ميامي في دور الـ 16 لبطولة كأس العالم للأندية.

وقال باتشو في تصريحاته لـ DAZN: "يتحدث الناس كثيرًا عن أنني بحاجة إلى التطور لكي أكون بديلاً لماركينيوس عندما يحين الوقت".

وأضاف "أعمل بجد كل يوم في التدريبات وأبذل قصارى جهدي لأساهم مع الفريق".

وأوضح "منذ قدومي، كان اللاعبون رائعين معي وكان من السهل التأقلم".

وأكمل "لدينا فريق شاب ساعدني منذ البداية. داخل وخارج الملعب، زملائي يدعمونني".

واختتم "أحاول مساعدتهم أيضًا، لكن على أي حال، من الرائع أن أكون في باريس".

وهزم باريس سان جيرمان منافسه إنتر ميامي بأربعة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما في دور الـ16 من كأس العالم للأندية.

وأحرز باريس سان جيرمان جميع أهدافه في الشوط الأول من المباراة.

وسجل الرباعية جواو نيفيز "هدفين" وتوماس أبيليس في مرماه وأشرف حكيمي.

وحصل جواو نيفيز على جائزة رجل المباراة.

وينتظر باريس سان جيرمان الفائز من فلامنجو وبايرن ميونيخ لمواجهته في دور ربع النهائي.