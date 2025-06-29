جواو نيفيز: هذه أول ثنائية في حياتي ولكن هذا ما يسعدني أكثر

الأحد، 29 يونيو 2025 - 22:09

كتب : FilGoal

جواو نيفيز - فابيان رويز - باريس سان جيرمان

أبدى جواو نيفيز لاعب باريس سان جيرمان ورجل المباراة أمام إنتر ميامي سعادته بالفوز الكبير في دور الـ 16 لبطولة كأس العالم للأندية.

وقال نيفيز في تصريحاته لـ DAZN بعد المباراة: "أعتقد أننا قدمنا مباراة جيدة جدًا. حتى عندما كنا متقدمين 4-0 لم نتوقف".

وأضاف"واصلنا اللعب بأسلوبنا، وأعتقد أنه كان يومًا إيجابيًا بالنسبة لنا".

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وأكمل "هذه أول مرة أسجل فيها هدفين في مباراة واحدة، لذلك أنا سعيد جدًا، ولكنني أسعد بالفوز".

واختتم "أعتقد أن ثقتنا هي نفسها لأننا نلعب بطريقتنا بغض النظر عن هوية الخصم، لذا نحن واثقون وسعداء".

وهزم باريس سان جيرمان منافسه إنتر ميامي بأربعة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما في دور الـ16 من كأس العالم للأندية.

وأحرز باريس سان جيرمان جميع أهدافه في الشوط الأول من المباراة.

وسجل الرباعية جواو نيفيز "هدفين" وتوماس أبيليس في مرماه وأشرف حكيمي.

وحصل جواو نيفيز على جائزة رجل المباراة.

وينتظر باريس سان جيرمان الفائز من فلامنجو وبايرن ميونيخ لمواجهته في دور ربع النهائي.

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