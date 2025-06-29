لويس إنريكي: الفرص كانت أقل في الشوط الثاني ولكن

أبدى لويس إنريكي المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان سعادته بالفوز الكبير على إنتر ميامي 4-0 في دور الـ 16 لبطولة كأس العالم للأندية.

وقال لويس إنريكي في تصريحاته لـ DAZN بعد المباراة: "أنا سعيد، أعجبني الأسلوب الذي بدأنا به المباراة".

وأضاف "أدرنا المباراة بشكل جيد وخلقنا الكثير من الفرص".

وتابع "رغم أن الفرص كانت أقل في الشوط الثاني، فأنا سعيد وراض عن كل اللاعبين. لقد امتلكوا العقلية الصحيحة".

وهزم باريس سان جيرمان منافسه إنتر ميامي بأربعة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما في دور الـ16 من كأس العالم للأندية.

وأحرز باريس سان جيرمان جميع أهدافه في الشوط الأول من المباراة.

وسجل الرباعية جواو نيفيز "هدفين" وتوماس أبيليس في مرماه وأشرف حكيمي.

وحصل جواو نيفيز على جائزة رجل المباراة.

وينتظر باريس سان جيرمان الفائز من فلامنجو وبايرن ميونيخ لمواجهته في دور ربع النهائي.