تشكيل بايرن ميونيخ - عودة الصف الأساسي.. 8 تغييرات أمام فلامنجو
الأحد، 29 يونيو 2025 - 22:01
كتب : FilGoal
أعلن فينسنت كومباني المدير الفني لفريق بايرن ميونيخ الألماني عن تشكيله لمواجهة فلامنجو البرازيلي في دور الـ 16 لكأس العالم للأندية.
ويلعب فقط مانويل نوير ودايو أوباميكانو وسيرج جنابري، من التشكيل الذي خاض مواجهة بنفيكا في الجولة الثالثة لدور المجموعات.
وجاء تشكيل بايرن كالتالي:
حراسة المرمى: مانويل نوير
الدفاع: كونراد لايمر - جوناثان تاه - دايو أوباميكانو - يوسيب ستانيسيتش
الوسط: جوشوا كيميتش - ليون جوريتسكا
أمامهما: ميشيل أوليسيه - سيرج جنابري - كينجسلي كومان
الهجوم: هاري كين
ويلتقي الفائز من هذه المباراة مع باريس سان جيرمان الذي سحق إنتر ميامي الأمريكي 4-0.
فيما تأهل على الجانب الآخر تشيلسي بالفوز على بنفيكا 4-1، وبالميراس بالفوز على بوتافوجو 1-0.
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