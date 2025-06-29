تشكيل فلامنجو - عودة جورجينيو ضمن 5 تعديلات أمام بايرن ميونيخ

الأحد، 29 يونيو 2025 - 21:56

كتب : FilGoal

فلامنجو

أعلن فيليبي لويس المدير الفني لفريق فلامنجو البرازيلي عن تشكيله لمواجهة بايرن ميونيخ الألماني في دور الـ 16 لكأس العالم للأندية.

وأجرى لويس 5 تعديلات على تشكيل مباراة الجولة الثالثة في دور المجموعات، والتي انتهت بالتعادل مع لوس أنجلوس الأمريكي 1-1.

ويشارك ويسلي فرانكا بدلا من جييرمو فاريلا في الدفاع.

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وفي الوسط يعود الثنائي جورجينيو وإريك بولجار بدلا من إيفرتون أراوخو وألان.

وكذلك على الجناح يعود جيرسون بدلا من إيفرتون، وفي الهجوم يلعب جونزالو بلاتا بدلا من بيدرو.

وجاء تشكيل فلامنجو كالتالي:

حراسة المرمى: أجوستين روسي

الدفاع: ويسلي فرانكا - ليو أورتيز - ليو بيريرا - أليكس ساندرو

الوسط: جورجينو - إريك بولجار

أمامهما: جيورجيان دي أراسكايتا - جيرسون - لويز أراوخو

الهجوم: جونزالو بلاتا

ويلتقي الفائز من هذه المباراة مع باريس سان جيرمان الذي سحق إنتر ميامي الأمريكي 4-0.

فيما تأهل على الجانب الآخر تشيلسي بالفوز على بنفيكا 4-1، وبالميراس بالفوز على بوتافوجو 1-0.

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