الظهور الخامس.. محمود عاشور حكم فيديو مساعد في مباراة إنتر وفلومينينسي
الأحد، 29 يونيو 2025 - 21:31
كتب : FilGoal
اختير المصري محمود عاشور حكما لمباراة إنتر الإيطالي وفلومينينسي ضمن طاقم تقنية الفيديو.
ويلعب إنتر ضد فلومينينسي في دور الـ16 لكأس العالم للأندية المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية.
وتم تعيين محمود عاشور حكما مساعدا للفيديو في المباراة.
وجاء طاقم تحكيم المباراة بالكامل كالآتي:
إيفان أرسيدس – السلفادور
ديفيد موران – السلفادور
هنري وبوبيرو – السلفادور
توري بينسو – حكم رابع
بروك مايو – حكم خامس
وتعد المباراة هي الخامسة التي يديرها محمود عاشور في كأس العالم للأندية الحالية وجميعها في الفيديو.
بعد أن ظهر في مباريات بايرن ميونيخ الألماني ضد أوكلاند سيتي النيوزيلندي، وباتشوكا ضد سالزبورج، ومانشستر سيتي ضد العين، والوداد المغربي ضد العين.
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