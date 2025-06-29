رباعية في الشوط الأول كافية.. باريس سان جيرمان يهزم إنتر ميامي ويتأهل لربع النهائي

الأحد، 29 يونيو 2025 - 21:01

كتب : FilGoal

جواو نيفيز - فابيان رويز - باريس سان جيرمان

هزم باريس سان جيرمان منافسه إنتر ميامي بأربعة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما في دور الـ16 من كأس العالم للأندية.

وسجل جواو نيفيز (2) وتوماس أفيليس ذاتيا وأشرف حكيمي.

وأحرز باريس سان جيرمان جميع أهدافه في الشوط الأول من المباراة.

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وحصل جواو نيفيز على جائزة رجل المباراة.

وينتظر باريس سان جيرمان الفائز من فلامنجو وبايرن ميونيخ لمواجهته في دور ربع النهائي.

وتقام مباراة فلامنجو ضد بايرن ميونيخ مساء اليوم الأحد.

وصف المباراة

بدأ باريس سان جيرمان ضاغطا على إنتر ميامي ومستحوذا على الكرة وأسفر عن ذلك تصدي أوستاري حارس إنتر ميامي بعد مراوغة من كفاراتخسيليا ثم تمريرة إلى باركولا الذي سدد لكن أوستاري أنقذ مرماه.

وبعد دقيقتين افتتح نيفيز النتيجة بعد رأسية عقب عرضية من ركلة حرة.

وفي الدقيقة 39 ضاعف نيفيز النتيجة بعد تسديدة في المرمى الخالي عقب تمريرة من فابيان رويز.

وزاد أفيليس الفارق بعد ارتطام الكرة فيه ثم سكنت الشباك في الدقيقة 44.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت بدل من الضائع للشوط الأول أحرز حكيمي الهدف الرابع بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وانخفض إيقاع باريس بشدة في الشوط الثاني ولم يصنع الكثير من الفرص.

سدد باركولا كرة خطيرة بعد مراوغة رائعة داخل منطقة الجزاء تصدى لها أوستاري ببراعة في الدقيقة 58.

وفي الدقيقة 79 جاءت رأسية خطيرة من ميسي تصدى لها دوناروما.

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