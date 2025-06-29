الأهلي يعلن افتتاح أكاديمية لكرة القدم في كندا وأمريكا

أعلن النادي الأهلي افتتاح أكاديمية لكرة القدم في دولتي كندا وأمريكا.

ويأتي افتتاح الأكاديمية بعد شراكة لشركة الكرة بالنادي الأهلي مع شركة Square seven international.

ومن المقرر أن يفتتح الاهلي العديد من الأكاديميات لكرة القدم في كندا وأمريكا.

وتم تحديد يوم 7 يوليو المقبل لعقد مؤتمر صحفي في كندا لكشف كاقة التفاصيل الخاصة بالتعاقد.

ويرغب الأهلي في توسيع نطاق علامته التجارية دوليا.

وتبدأ اختبارات الناشئين بالفرع الأول للأكاديمية في مدينة تورونتو يومي 13 و14 أغسطس المقبل للفئات العمرية من 8-12 عاما.

وكان الأهلي قد شارك في كأس العالم للأندية المقامة في أمريكا.

وودع الأهلي بطولة كأس العالم للأندية من دور المجموعات بعد احتلال المركز الرابع في المجموعة.