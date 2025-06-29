لتقرير مستقبله.. ماركا: اجتماع بين سيبايوس وتشابي ألونسو بعد كأس العالم للأندية

الأحد، 29 يونيو 2025 - 20:43

كتب : FilGoal

ريال مدريد ضد ألميريا

كشفت صحيفة ماركا عن اجتماع بين الإسباني داني سيبايوس لاعب ريال مدريد وتشابي ألونسو مدرب الفريق بعد انتهاء كأس العالم للأندية لمناقشة مستقبله.

داني سيبايوس

النادي : ريال مدريد

ريال مدريد

وأفادت صحيفة ماركا، أن اللاعب لم يقرر مستقبله حتى الآن ما بين الرحيل أو الاستمرار مع ريال مدريد.

وينتهي عقد سيبايوس مع ريال مدريد صيف 2027.

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وأوضحت الصحيفة أن داني سيبايوس سيكون أمام خيارين فقط إما الاستمرار في ريال مدريد أو الانضمام لريال بيتيس ناديه السابق.

وسيكون الحوار بينه وبين تشابي ألونسو بعد نهاية مشوار ريال مدريد في كأس العالم للأندية مفتاح قرار اللاعب الإسباني.

وشارك سيبايوس مع ريال مدريد هذا الموسم في 43 مباراة، لم يتمكن من تسجيل أهداف، وصنع هدفين.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة يوفنتوس في دور الـ16 من كأس العالم للأندية، بعد تصدر الفريق الملكي المجموعة الأخيرة التي تضم كل من: الهلال، وباتشوكا، وسالزبورج.

داني سيبايوس ريال مدريد تشابي ألونسو
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