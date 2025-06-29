لسوء النتائج.. تقرير: بورتو يقترب من فسخ عقد أنسيلمي وتعيين فاريولي مدربا للفريق

اقترب نادي بورتو البرتغالي من فسخ عقد مارتين أنسيلمي المدير الفني للفريق لسوء النتائج.

وحسب صحيفة كورييري ديلو سبورت فإن بورتو يقترب من فسخ عقد المدرب الأرجنتيني وتم اختيار الإيطالي فرانشيسكو فاريولي لتدريب الفريق.

وفي حال إقالة أنسيلمي، فإن ستكون المباراة الأخيرة التي خاضها ضد الأهلي في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بكأس العالم للأندية.

وانتهت المباراة بالتعادل بأربعة أهداف لكل فريق.

ولم يتمكن الفريق البرتغالي من التأهل لدور الـ16 بعد احتلاله المركز الثالث في مجموعته وصعد بالميراس وإنتر ميامي.

وكان فاريولي قد رحل من تدريب أياكس بنهاية الموسم المنقضي بناء على رغبته كما كشف النادي الهولندي.

وخسر أياكس لقب الدوري بطريقة درامية، إذ كان متقدما قبل 4 جولات بفارق 9 نقاط عن أيندهوفن، إلا أن أياكس لم يتمكن من الفوز خلال هذه المباريات وخطف أيندهوفن الصدارة.

وفي الجولة الأخيرة أصبحت الأمور خارج سيطرة أياكس، إذ كان يحتاج خسارة أيندهوفن أو تعادله مع انتصاره للظفر باللقب.

لكن ما حدث أن أياكس فاز على تيفينتي بهدفين دون رد، وهزم أيندهوفن غريمه سبارتا روتردام بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ولذلك خطف أيندهوفن الدوري بعد عودة رائعة في الجولات الأخيرة.

وانهار فاريولي في البكاء عقب المباراة الختامية متأثرا بخسارة اللقب بهذه الطريقة.