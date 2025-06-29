خبر في الجول - الزمالك يتمم اتفاقه مع عصام عبد الحميد لتولي تدريب فريق السلة

الأحد، 29 يونيو 2025 - 20:29

كتب : إبراهيم رمضان

عصام عبد الحميد

أتم الزمالك اتفاقه مع عصام عبد الحميد لتولي منصب المدير الفني لفريق كرة السلة بداية من الموسم المقبل.

وعلم FilGoal.com أن الزمالك قد أتم الاتفاق مع عصام عبد الحميد لتولي تدريب الفريق وسيبدأ فترة الإعداد للموسم الجديد خلال الفترة المقبلة.

وسبق لعصام عبد الحميد تولي تدريب الزمالك في وقت سابق قبل أن يرحل في يناير 2020.

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ولم يتوج الزمالك بأي لقب خلال الموسم الماضي مع سيجورا مدربه السابق.

ويعود اللقب الأخير لكرة السلة بالزمالك هو التتويج بالدوري في موسم 2020/2021.

وأنهى الزمالك الدوري الموسم الماضي في المركز الثالث على حساب المصرية للاتصالات.

وكان الزمالك قد خسر في سلسلة نصف النهائي من الأهلي.

الزمالك كرة سلة عصام عبد الحميد
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