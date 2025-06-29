ماركا: عرض لا يمكن رفضه.. انخفاض خرافي في شرط أراوخو الجزائي لمدة 10 أيام

الأحد، 29 يونيو 2025 - 20:13

كتب : FilGoal

رونالد أراوخو

كشفت صحيفة ماركا عن الفرصة الأبرز أمام الأندية لشراء رونالد أراوخو مدافع برشلونة دون الاتفاق مع ناديه.

يأتي ذلك حيث سينخفض الشرط الجزائي في عقد اللاعب إلى 70 مليون يورو.

ولكن ذلك ينطبق على الفترة بين 1 و10 يوليو فقط.

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خارج هذا الإطار الزمني، يعود الشرط الجزائي لقيمته الأصلية، البالغة مليار يورو.

وعاد أراوخو لبرشلونة مبكرا من أجل بداية التدريبات استعدادًا للموسم الجديد.

وستعود عناصر برشلونة إلى التدريبات من جديد استعدادًا للموسم الجديد يوم 13 يوليو القادم للخضوع للفحوصات الطبية.

وبحسب صحيفة سبورت الكتالونية من قبل، فإن رغبة برشلونة هي بيع رونالد أراوخو خلال الصيف الحالي إذا وصل عرض كبير.

وأوفقا للتقارير الصحفية في وقت سابق، فإن يوفنتوس كان لديه رغبة كبيرة في التعاقد مع المدافع الأوروجوياني، لكن اللاعب لا يريد مغادرة برشلونة في الوقت الحالي.

وينتهي عقد أراوخو مع برشلونة صيف 2031.

وشارك أراوخو مع برشلونة بالموسم الماضي في 12 مباراة، وتمكن من تسجيل هدف وصناعة آخر.

وحقق مع الفريق ثلاثية محلية، حيث فاز بالدوري الإسباني والسوبر الإسباني وكأس ملك إسبانيا.

وتخوض عناصر برشلونة جولة آسيوية تحضيرية للموسم الجديد 27 يوليو القادم في اليابان وكوريا.

رونالد أراوخو الدوري الإسباني برشلونة
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