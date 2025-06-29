ماركا: فلاهوفيتش يستهدف الرحيل من يوفنتوس مجانا

يعمل الصربي دوشان فلاهوفيتش، على الرحيل من يوفنتوس الإيطالي بشكل مجاني.

دوشان فلاهوفيتش النادي : يوفنتوس يوفنتوس

وأفادت ماركا الإسبانية، أن مهاجم يوفنتوس يعلم أن النادي يريد التخلص منه بسوق الانتقالات الصيفي الحالي لتعزيز صفوف الفريق.

وبحسب الصحيفة فإن فلاهوفيتش يريد استكمال عقده مع البيانكونيري والرحيل مجانا في صيف 2026 عندما ينتهي عقده.

ويبحث يوفنتوس عن التعاقد مع الكندي جوناثان ديفيد كصفقة مجانية، لكن من أجل التعاقد معه لابد من رحيل فلاهوفيتش.

ويشارك المهاجم الصربي كاحتياطي كثيرًا منذ مجيء الفرنسي راندال كولو مواني على سبيل الإعارة من باريس سان جيرمان.

وخاض مع الفريق الإيطالي بالموسم الحالي 44 مباراة، تمكن من تسجيل 17 هدفا وصناعة 5 أهداف.

ويستعد يوفنتوس لمواجهة ريال مدريد في دور الـ16 من كأس العالم للأندية، وذلك بعدما احتل اليوفي المركز الثاني في المجموعة السابعة التي ضمت كل من: مانشستر سيتي، والوداد، والعين.