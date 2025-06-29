سبورت: كريستنسن حسم مستقبله مع برشلونة

حسم الدنماركي أندرياس كريستنسن قراره النهائي بشأن البقاء في صفوف نادي برشلونة.

وبحسب صحيفة سبورت الكتالونية، فإن كريستنسن قرر بشكل نهائي رفض أي عرض يصل إليه.

وكشفت الصحيفة أن المدافع يشعر بالراحة في ناديه، ومستعد للمنافسة على مركز أساسي رغم ابتعاده كثيرا في الموسم الماضي بسبب الإصابات.

وتراجع كريستنسن كثيرا في ترتيب الخيارات، في وراء باو كوبارسي وإنيجو مارتينز ورونالد أراوخو وإريك جارسيا.

وينتهي عقد كريستينسن مع برشلونة صيف 2026.

وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو في وقت سابق أن هانز فليك مدرب برشلونة طلب من إدارة النادي عدم بيع المدافع الدنماركي، وذلك لأنه يعتبره تعزيز مهم للفريق الموسم القادم.

وانتقل كريستينسن إلى برشلونة صيف 2022، قادمًا من تشيلسي في صفقة انتقال حر.

شارك كريستنسن في الموسم المنقضي مع الفريق الكتالوني في 6 مباريات فقط، وذلك بسبب الإصابة التي تعرض لها.

وحصد اللاعب الدنماركي البطولات المحلية في الموسم المنصرم الدوري الإسباني، وكأس ملك إسبانيا، وكأس السوبر الإسباني.