موندو ديبورتيفو - إن رحل تير شتيجن.. الكشف عن المرشح الأول لشارة قيادة برشلونة

الأحد، 29 يونيو 2025 - 20:00

كتب : FilGoal

برشلونة - ريال مدريد

يواصل برشلونة محاولاته للتخلص من حارس مرماه مارك أندريه تير شتيجن.

وبحسب صحيفة موندو ديبورتيفو، فإن المرشح الأول لخلافة تير شتيجن كقائد أول للفريق هو المدافع إنييجو مارتينيز.

وانضم مارتينيز إلى برشلونة في صيف 2023 قادمًا من أتلتيك بلباو في صفقة انتقال حر.

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ومنذ ذلك الوقت شارك مع الفريق في 67 مباراة.

وتوترت الأمور بين برشلونة والحارس الألماني، وذلك بعد التعاقد مع خوان جارسيا حارس مرمي إسبانيول.

ووجه الفريق الكتالوني رسالة غير مباشرة لشتيجن بهذا التوقيع، أن يبحث عن فريق آخر، خاصة وأن تشيزني سيكون الحارس الثاني للفريق.

وشارك تير شتيجن في 9 مباريات فقط خلال موسم 2024-2025، وذلك بسبب تعرضه لإصابة أبعدته كثيرًا عن الملاعب.

وانضم تير شتيجن لصفوف النادي الكتالوني في صيف 2014 قادما من بوروسيا مونشنجلادباخ.

ومنذ ذلك الوقت فاز مع النادي بدوري أبطال أوروبا 2015، والدوري الإسباني 6 مرات.

برشلونة الدوري الإسباني تير شتيجن إنييجو مارتينيز
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