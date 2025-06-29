كايشينيا يكشف لـ في الجول حقيقة تلقيه عرضا من الزمالك لتدريب الفريق
الأحد، 29 يونيو 2025 - 19:39
كتب : عبد الرحمن شريف
كشف البرتغالي بيدرو كايشينيا، حقيقة تلقيه عرضا من نادي الزمالك لتدريب الفريق.
وقال كايشينيا لـ FilGoal.com: "لم أتلق عرضا من الزمالك لتدريب الفريق، وكل ما يقال مجرد شائعات".
وقاد كايشينيا فريق سانتوس حتى 14 إبريل 2025.
وسبق له وأن درب أندية عربية مثل الشباب السعودي والغرافة القطري.
ويعمل مسؤولو الزمالك على التعاقد مع مدير فني أجنبي جديد يقود الفريق الموسم القادم.
ويأتي ذلك بعد انتهاء عقد أيمن الرمادي المدرب السابق للفريق.
وحقق الرمادي مع الفريق كأس مصر بعد الفوز على منافسه بيراميدز بركلات الترجيح.
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