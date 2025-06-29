خبر في الجول - غزل المحلة يتوصل لاتفاق مع البنك الأهلي لضم أحمد العش

الأحد، 29 يونيو 2025 - 19:31

كتب : FilGoal

أحمد العش - الجونة

توصل غزل المحلة لاتفاق مع البنك الأهلي للتعاقد مع لاعبه أحمد العش.

أحمد العش

النادي : البنك الأهلي

الجونة
غزل المحلة

وعلم FilGoal.com أن غزل المحلة سيوقع مع العش لمدة 3 مواسم.

ودخل العش ضمن صفقة انتقال محمد أشرف وعمرو الجزار من غزل المحلة إلى البنك الأهلي.

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انتقال اللاعب إلى غزل المحلة سيكون بناء على طلب علاء عبد العال مدرب الفريق الجديد.

وكان العش قد قضى الموسم الماضي معارا من البنك الأهلي إلى الجونة.

وانضم العش للبنك الأهلي في 2021 قادما من الأهلي وخرج في أكثر من فترة إعارة لبلدية المحلة والجونة.

وخلال الموسم الماضي لعب العش 24 مباراة قميص الجونة تحت قيادة علاء عبد العال مدرب غزل المحلة الحالي.

وأنهى غزل المحلة الدوري المصري بالموسم الماضي في المركز الأيخر ولكنه لم يهبط بسبب إلغاء الهبوط في الدوري.

أحمد العش البنك الاهلي الجونة
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