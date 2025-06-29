مباشر باريس سان جيرمان (4)-(0) إنتر ميامي.. رأسية من ميسي
الأحد، 29 يونيو 2025 - 19:03
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة باريس سان جيرمان ضد إنتر ميامي في دور الـ16 من كأس العالم للأندية.
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ق 79: رأسية من ميسي تصدى لها دوناروما.
ق 58: تسديدة من باركولا داخل منطقة الجزاء تصدى لها أوستاري ببراعة.
انطلاق الشوط الثاني
استراحة
ق 45+3: جوووووووووول أشرف حكيمي بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء.
ق 44: جووووووووووول ذاتي من توماس أفيليس لاعب إنتر ميامي بعد ارتطام الكرة فيه ثم سكنت الشباك.
ق 39: جوووووووووول جواو نيفيز بعد تسديدة في المرمى الخالي عقب تمريرة من فابيان رويز.
ق 28: سيطرة تامة من باريس سان جيرمان على الكرة.
ق 6: جوووووووول جواو نيفيز بعد رأسية عقب عرضية من ركلة حرة.
ق 4: أوستاري ينقذ فرصة خطيرة باريس بعد مراوغة من كفاراتخسيليا ثم تمريرة إلى باركولا الذي سدد لكن أوستاري أنقذ مرماه.
بداية المباراة