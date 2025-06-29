موندو ديبورتيفو: رينيلدو على رادار سندرلاند

يهدف الموزمبيقي رينيلدو ماندافا مدافع أتليتكو مدريد الإسباني للذهاب إلى الدوري الإنجليزي بعد نهاية عقده مع الروخيبلانكوس.

وأفادت موندو ديبورتفيو الكتالونية، أن المدافع الموزمبيقي في مفاوضات مع سندرلاند الإنجليزي للمشاركة معه بالبريميرليج.

ويبحث مدافع الروخيبلانكوس عن تجربة جديدة مع فريق إنجليزي لإثبات قدراته مرة أخري.

ويعمل دييجو سيميوني المدير الفني لأتليتكو مدريد مع الإدارة على تفريغ الفريق من العناصر التي لا تشكل أهمية له في قادم المواسم.

وذلك لتعزيز الفريق بالعناصر المميزة التي تخدم الفريق في المنافسة على كافة البطولات.

وكانت الإصابات سبب كبير في إبعاد رينيلدو عن المشاركة مع الفريق الإسباني، إذ تعرض للعديد من الإصابات مؤخرًا.

وينتهي عقد ماندافا مع أتليتكو مدريد بداية يوليو القادم.

وشارك المدافع الموزمبيقي مع أتليتكو مدريد في 30 مباراة، لم يسجل أو يصنع أهداف.

وودع أتليتكو مدريد كأس العالم للأندية من الدور الأول، وذلك بعدما احتل الفريق المركز الثالث في المجموعة الثانية، التي ضمت كل من: سان جيرمان، وبوتافوجو، وسياتل ساوندرز.