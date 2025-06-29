سيبقى عقدا من الزمان؟ سبورت: برشلونة يتفق مع دي يونج على تجديد عقده

الأحد، 29 يونيو 2025 - 18:49

كتب : FilGoal

برشلونة - جيرونا - فرينكي دي يونج

اتفق نادي برشلونة مع لاعبه فرينكي دي يونج على تجديد عقده.

وحسب صحيفة سبورت فإن برشلونة توصل لاتفاق مع اللاعب الهولندي لتجديد عقده حتى 2029.

وأفادت الصحيفة أن راتب اللاعب سيزيد بنسبة طفيفة مما سيساعد النادي الكتالوني على إعادة هيكلة مستحقاته المالية المؤجلة بسبب جائحة كورونا وبذلك منح النادي الفرصة لتسجيل لاعبيه الجدد.

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وإذا استمر اللاعب البالغ من العمر 28 عاما حتى 2029 فسيعني ذلك تواجده في برشلونة لعقد.

وقال دي يونج عبر موقع فوتبول زون في وقت سابق: "أعتقد أنني سأجدد عقدي مع برشلونة، لكن لا يمكن الجزم بذلك بنسبة 100%".

وأضاف "إذا سارت الأمور على ما يرام فسيحدث ذلك".

وأنهى حديثه قائلا: "أتمنى أن أجدد عقدي، أنا سعيد في برشلونة".

وينتهي عقد دي يونج مع النادي الكتالوني في صيف 2026.

وتوج اللاعب البالغ من العمر 28 مع برشلونة بالثلاثية المحلية في الموسم المنقضي أي الدوري والسوبر والكأس.

وخاض دي يونج 46 مباراة رفقة الفريق الكتالوني في جميع البطولات وسجل هدفين وصنع مثلهما.

وانضم دي يونج إلى برشلونة قادما من أياكس في صيف 2019 مقابل 86 مليون يورو.

فرينكي دي يونج برشلونة الدوري الإسباني
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