بروكسي يعلن انتقال أحمد طارق سليمان إلى البنك الأهلي

أعلن نادي بروكسي انتقال حارس مرماه أحمد طارق سليمان إلى صفوف البنك الأهلي.

وأتم البنك الأهلي حتى الآن عدة صفقات من المنتظر أن يعلن عنها تباعا وهي عمرو الجزار مدافع غزل المحلة، ومحمد بيومي لاعب الإسماعيلي، وعلي الفيل من مودرن سبورت، وأحمد أمين "قفة" ومصطفى دويدار من إنبي، وجيفرسون إنكادا من فاركو.

ووصل البنك الأهلي لنهائي كأس عاصمة مصر في الموسم السابق وواجه منافسه سيراميكا كليوباترا الذي توج باللقب للمرة الثالثة.

وبدأ الحارس أحمد طارق سليمان مسيرته الكروية في قطاع الناشئين في الأهلي.

بعدها انتقل إلى الداخلية والجونة وبروكسي وأخيرا انضم إلى البنك الأهلي.