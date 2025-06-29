رومانو: أتليتكو مدريد يتوصل لاتفاق لضم روجيري من أتالانتا

الأحد، 29 يونيو 2025 - 18:32

كتب : FilGoal

ماتيو روجيري

توصل نادي أتليتكو مدريد إلى اتفاق مع نظيره أتالانتا لضم ماتيو روجيري لاعب الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورتس، فإن أتليتكو مدريد توصل لاتفاق مع أتالانتا لضم ماتيو روجيري مقابل 17 مليون يورو بالإضافة إلى 3 ملايين يورو كمكافآت.

وينتهي عقد اللاعب الإيطالي في صيف 2028.

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وتكون اللاعب البالغ من العمر 22 عاما في أكاديمية أتالانتا قبل أن يخرج معارا إلى سالرنيتانا في صيف 2021.

واستقر الظهير الأيسر في فريق مدينة بيرجامو في صيف 2022.

وشارك روجيري في 38 مباراة ولم يسجل أي هدف بينما صنع 3 أهداف.

وكان أتليتكو مدريد قد اتفق مع ريال بيتيس لبيع لاعبه رودريجو ريكيلمي.

وغادر أتليتكو مدريد كأس العالم للأندية من الدور الأول، وذلك بسبب فارق الأهداف بعدما تساوى مع سان جيرمان وبوتافوجو في عدد النقاط.

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