كما كشف في الجول - اتحاد الكرة يعلن إقامة دوري الفريق الثاني بالموسم المقبل

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم إقامة دوري الفريق الثاني بالموسم المقبل.

وسيقام الدوري من مواليد 2005 على أن تتبارى فيها الأندية حسب القسم الذي تنتمي إليه في مسابقة الدوري العام بأقسامه المختلفة وبنفس جدول مسابقات الفرق الأولى.

وتستمر مسابقات الدوري العام بأقسامه المختلفة بدون اللاعبين المختارين لمنتخب تحت 20 سنة اعتباراً من 18 أغسطس حتى الانتهاء من المشاركة في نهائيات كأس العالم تحت 20 سنة.

وكان FilGoal.com قد كشف من قبل عن نية الاتحاد إقامة دوري الرديف. (طالع التفاصيل)

وقرر المجلس تنظيم مسابقتين لمواليد كل من 2007 و 2009 على أن يكون المشاركة فيها إجبارياً على الأندية المشاركة بفرقها الأولى في الدوري العام كل حسب تصنيفه في الأقسام المختلفة.

وتقرر تنظيم مسابقات لمواليد كل من السنوات 2008 و 2010 و 2012 على مستوى المناطق للتأهل إلى مرحلة القطاعات، حيث تم تقسيم الجمهورية إلى 8 قطاعات.

ويشارك منتخب مصر تحت 20 عاما في كأس العالم للشباب والذي سيقام في تشيلي.