الصفقة الثالثة – موردن سبورت يضم عماد حمدي من الإسماعيلي

أعلن نادي مودرن سبورت التعاقد مع عماد حمدي لاعب وسط الإسماعيلي.

وأصبح عماد حمدي ثالث صفقات مودرن سبورت الصيفية، بعد كل من محمد أبو جبل حارس مرمى البنك الأهلي، ورشاد المتولي صانع ألعاب بتروجت.

يأتي ذلك بعد تعيين مجدي عبد العاطي مديرا فنيا للفريق في الموسم الجديد، خلفا للجزائري عبد الحق بن شيخة المدير الفني السابق للفريق.

ووقع عماد حمدي مع مودرن سبورت لمدة موسمين في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع الإسماعيلي.

ورحل حمدي عن الإسماعيلي بعد 10 مواسم قضاها مع الدراويش منذ انضمامه للأصفر في عام 2015 قادما من المنصورة.