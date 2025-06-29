اتحاد الكرة يعتمد نظام مسابقات الموسم الجديد

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم اعتماد نظام المسابقات بالموسم الجديد 2025-2026.

ويتولى اتحاد الكرة الإشراف على الدوري المصري من القسم الثاني وحتى القسم الثالث بينما اشرف رابطة الأندية على الدوري الممتاز.

وجاء شكل أقسام الدوري المصري للموسم المقبل كالتالي:

القسم الثاني أ: عدد الأندية 18، يصعد للقسم للدوري الممتاز 3 أندية ويهبط للقسم الثاني بـ 2.

القسم الثاني ب: عدد الأندية 89، يتكون من 3 مجموعات رئيسية كل منهما مقسم إلى مجموعتين فرعيتين طبقا للتقسيم الجغرافي.. يصعد 3 أندية إلى القسم الثاني أ بواقع نادي من كل مجموعة ويعبط 4 أندية أصحاب المراكز الأخيرة من كل مجموعة بإجمالي 24 نادي للقسم الثالث

القسم الثالث: عدد الأندية 170، يتم تقسيمها إلى 12 مجموعة منها 11 رئيسية طبقا للتقسيم الجغرافي في حي تتكون المجموة الثانية عشر من مجموعتين فرعيتين لشمال سيناء ومطروح ويصعد للقسم الثاني (ب) عدد 12 فريقا ويهبط 40 فريقا للقسم الرابع.

القسم الرابع: يصعد للقسم الثالث بحد أدنى 10 فرق وبحد أقضى 20 فريقا ويتم تحديد الشكل النهائي بنهاية فترة القيد التي ستحدد الأعداد المشاركة في القسم الرابع بكافة الأفرع.

وسيقام الدوري الممتاز من 21 فريقا يهبط منهم 4 إلى القسم الثاني في الموسم المقبل.