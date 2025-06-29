كرة يد - منتخب الشباب يفرط في تقدمه ويكتفي بالمركز السادس ببطولة العالم بعد الخسارة من ألمانيا

فرّط منتخب شباب اليد في تقدمه أمام ألمانيا واكتفى بتحقيق المركز السادس في بطولة العالم تحت 21 عاما.

وخسر منتخب مصر للشباب أمام ألمانيا بنتيجة 27-26 في مباراة تم حسمها في الثواني الأخيرة.

وكان المنتخب المصري متفوقا في الشوط الأول الذي أنهاه بنتيجة 15-11.

وبذلك يكرر منتخب ألمانيا تفوقه على نظيره المصري في النسخة الجارية من بطولة العالم للشباب بعد الفوز في مرحلة الدور الرئيسي من المجموعات.

وسبق أن حقق منتخب مصر المركز الأول في البطولة عام 1993، وحل ثالثا في مرتين ورابعا في 3 نسخ.

وحقق منتخب مصر للشباب المركز العاشر في النسخة الماضية.

ويقود منتخب مصر للشباب مجدي أبو المجد مديرًا فنيًا، ومحمد عبد الرحمن المدرب العام، ومحيي صلاح المشرف على تدريب حراس المرمى، وعمرو محمد طبيب، وكريم صفوت مدير إداري ومازن سمير مدير المنتخب، بينما يتولى طارق محروس الإشراف على منتخبات الشباب والناشئين.