رئيس سبورتنج لشبونة: لن نوافق على بيع جيوكيريس مقابل 60 مليون يورو

شدد فريدريكو فارانداس رئيس نادي سبورتنج لشبونة على أن ناديه لن يبيع جيوكيريس مقابل 60 مليون يورو.

فيكتور جيوكيريس النادي : سبورتنج لشبونة سبورتنج لشبونة

وقال فارانداس عبر صحيفة أبولا: "نحن هادئون بشأن فيكتور جيوكيريس ولا نحتاج لبيعه ولقد انتهت الفترة التي كنا بحاجة لبيع أفضل أصول النادي ولكننا نحترم حلمه".

وواصل "هناك التزام قدمه النادي للاعب بعدم المطالبة بالشرط الجزائي وأن نكون مرنين بالنظر إلى ما قدمه فيكتور لنا في الموسم الماضي".

وأكمل "إذا سألتني اليوم فهناك احتمالية لرحيل جيوكيريس، في الأسابيع الماضية كنا ننظر إلى السوق ورأيت لاعب مثل زوبيميندي وهو أصغر من فيكتور بستة أشهر وسيذهب إلى أرسنال مقابل 65 مليون يورو، ورأيت لاعبين يتم بيعهم في الدوري الإنجليزي مثل كونيا ومبيومو وهم مهاجمين ليس لديهم جودة جيوكيريس من وجهة نظري ويتم بيعهم مقابل 75 مليون".

واستمر "نحن نتحدث عن لاعب يبلغ من العمر 26 عاما وبالنظر إلى المطالب التي نضعها فيما يخص قيمته أعتقد أنه قد يرحل إلا إذا كان لديه أسوأ وكيل أعمال في العالم وهو ما أستبعده بشدة لأنه واحد من أفضل اللاعبين حول العالم".

وتابع "لن أقول السعر الذي نطلبه في جيوكيريس، ولكنني أضمن أنه لن يرحل مقابل 60 مليون و10 إضافات وهو بالفعل يعرف ذلك وأريد أن تعرف الجماهير ذلك وهناك فقط طريقين، الأول هو أن يحترم النادي قيمة جيوكيريس في السوق ويحقق حلمه وسنكون مستعدين لمهاجمة أهدافنا أو أن يستمر معنا جيوكيريس لمدة 3 مواسم جديدة في عقده وحينها سنكون سعداء جدا".

وأضاف "أنا أعمل في كرة القدم منذ 20 عاما وبالفعل واجهت الكثير من دراما الانتقالات، واللاعبون غير الراضين لا يمثلون مشكة وبقاء فيكتور معنا لن يكون مشكلة ولكن مشكلة لمنافسينا".

ويعد أرسنال ومانشستر يونايتد أبرز المهتمين بالتعاقد مع جيوكيريس خلال فترة الانتقالات الحالية.