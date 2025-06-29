المندوه: ما أشيع عن موقف الإدارة من اعتزال شيكابالا غير صحيح.. وهدفنا مونديال 2029

نفى حسام المندوه أمين صندوق الزمالك ما أشيع عن رغبة أعضاء مجلس إدارة النادي بالإجماع اعتزال محمود شيكابالا.

وكشف المندوه عن استهداف الزمالك المشاركة في كأس العالم للأندية 2029.

وقال حسام المندوه عبر إذاعة أون سبورت إف إم: "السرية مطلوبة في الوقت الحالي، وهناك جون إدوارد المدير الرياضي الحالي هو المسؤول عن ملف الموسم المقبل، وقريبا ستظهر نتائج ذلك".

وتابع "انتشر الكثير من الكلام على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن صفقات ومدربين مرشحين وجميعها أخبار غير صحيحة، وحسين لبيب وهشام نصر فقط من يتواصلان مع جون إدوارد".

وشدد المندوه "ما قيل بشأن رفض 11 عضو من مجلس إدارة الزمالك استمرار شيكابالا الموسم المقبل غير صحيح على الإطلاق ولم يحدث أي تصويت بشأن الأمر، شيكابالا جزء لا يتجزأ من تاريخ نادي الزمالك وهو العنصر الأساسي في اتخاذ قرار استمراره أو اعتزاله، ونحن نقدر أساطيرنا".

وتابع "الطبيعي أن تجلس مع لاعب بقيمة وقدر شيكابالا لمعرفة قراره، وليس لدي أي معلومة بشأن اتخاذه لقرار الاعتزال".

أما عن المشاركة في كأس العالم 2029 أجاب بالتأكيد نسعى بشدة للتأهل إلى تلك النسخة وهذه رؤيتنا، وهو مشوار به العديد من التحديات".

واختتم المندوه تصريحاته "من بين أهدافنا خلال اجتماعنا مع جون إدوارد كانت التأهل لدوري أبطال إفريقيا ثم التتويج باللقب والتأهل لكأس العالم للأندية".