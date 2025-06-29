الرياضية: النصر يتعاقد مع مدافع الشباب

تعاقد نادي النصر مع نادر الشراري مدافع الشباب لمدة ثلاثة أعوام، في صفقة انتقال حر، حسب جريدة الرياضية السعودية.

وأوضح التقرير أن النصر ضم اللاعب بعد دخوله الفترة الحرة.

عقد الشراري مع الشباب ينتهي 31 يوليو المقبل، وفضلت إدارة النصر عدم مفاوضة ناديه من أجل شراء الفترة المتبقية.

وبدأ الشراري - 29 عامًا - مشواره مع كرة القدم عبر بوابة العروبة عام 2017، واستمر في صفوفه حتى 2020، لينتقل إلى أبها لمدة موسم قبل انتقاله إلى الشباب عام 2021.

وشارك مع الشباب، الموسم الماضي، في جميع المسابقات بـ 32 مباراة، أسهم في صناعة هدف، ولم يسجل.

أنهى فريق النصر الدوري السعودي محتلًا المركز الثالث برصيد 70 نقطة، خلف اتحاد جدة، والهلال، وفقد فرصة التأهل إلى النسخة المقبلة من دوري أبطال آسيا للنخبة.

وفي كأس الملك، انتهى مشوار الفريق عند محطة ثمن النهائي أمام التعاون، بينما ودّع دوري أبطال آسيا للنخبة أمام كاواساكي فرونتال الياباني من دور الأربعة.

وسيشارك النصر خارجيًا خلال الموسم المقبل في دوري أبطال آسيا 2.