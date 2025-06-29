آس: برشلونة يستعد لدفع باقي مستحقات ميسي

كشفت صحيفة آس الإسبانية عن نية برشلونة دفع الباقي من مستحقات ليونيل ميسي لاعب الفريق السابق ولاعب إنتر ميامي الحالي خلال الشهر الجاري.

ليونيل ميسي النادي : إنتر ميامي برشلونة

وفقا لآس فإن برشلونة سيدفع مبلغ 5.95 مليون يورو غدا الإثنين لميسي وهي القيمة المتبقية من عقده مع الفريق.

وكانت الفرق قد سمح لها بتأجيل دفع بعض المستحقات خلال فترة انتشار فيروس كورونا.

برشلونة سيدفع أيضا مستحقات لكل من سيرخيو بوسكيتس وجوردي ألبا ما يقارب 2 مليون يورو مجتمعين.

بعض اللاعبين الحاليين في برشلونة لديهم أيضا مستحقات متأخرة وهم رونالد أراوخو وبيدري وأنسو فاتي وإنياكي بينيا وهو ما يجب على النادي دفعهم.

بينما رفض كل من مارك أندري تير شتيجن وفرينكي دي يونج تأجيل و تخفيض مستحقاتهما.

وتوج برشلونة بلقب الدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا وكأس السوبر الإسباني خلال الموسم الماضي.