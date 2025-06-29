سكاي: مدافع ليفربول يخضع للكشف الطبي مع ليفركوزن يوم الاثنين

يخضع جاريل كوانساه مدافع ليفربول للكشف الطبي مع باير ليفركوزن يوم الاثنين، حسب شبكة سكاي سبورت ألمانيا.

وأوضح التقرير أنه بعد الكشف الطبي سيوقع اللاعب على عقد يربطه بليفركوزن 2030.

وأضاف التقرير أن قيمة الصفقة ستكون 30 مليون يورو بالإضافة إلى المكافآت.

ووضع ليفربول بندا في العقد يتيح له إعادة شراء اللاعب ابتداءً من صيف 2027، بقيمة 60 مليون يورو.

وانتضر ليفركوزن حتى نهاية مشوار كوانساه مع منتخب إنجلترا للشباب الذي توج ببطولة أوروبا يوم السبت.

قبل أيام، ذكرت جريدة كيكر أن جاريل كوانساه مدافع ليفربول أصبح قريبا للغاية من الانتقال إلى باير ليفركوزن.

وأوضح التقرير أن الصفقة متوقفة حاليا على تحديد موعد الكشف الطبي للاعب.

وذلك بعدما توصل ليفركوزن بالفعل إلى اتفاق مع المدافع منذ فترة، ثم توصل أيضًا إلى اتفاق مع نادي ليفربول حول الصفقة.

كوانساه مدد عقده مع ليفربول في 2024 حتى صيف 2029.

ويلعب كوانساه - 22 عاما - بأكاديمية ليفربول منذ سن الخامسة.

ويتواجد كوانساه مع الفريق الأول لليفربول منذ بداية الموسم قبل الماضي تحت قيادة يورجن كلوب.