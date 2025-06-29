تقرير: نيوم يتفق مع نيس على ضم حارسه

الأحد، 29 يونيو 2025 - 14:38

كتب : FilGoal

محمد عبد المنعم لاعب نيس

أوضح موقع فوت ميركاتو أن نادي نيوم السعودي توصل لاتفاق مع نيس الفرنسي على ضم الحارس مارسين بولكا.

وصعد نيوم إلى الدوري السعودي للمحترفين بعد تصدره دوري الدرجة الأولى.

وذكر التقرير أن نيوم اتفق مع اللاعب أيضا على ضمه.

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في الوقت الذي بذل سندرلاند جهودا حثيثة في الساعات الأخيرة لإقناع حارس نيس بالانضمام إليه.

وأضاف التقرير أن سندرلاند لم يستسلم ويأمل في جذب حارس المرمى البالغ من العمر 25 عامًا في اللحظات الأخيرة.

ويستهدف نادي نيوم السعودي ضم ثنائي أولمبيك ليون ألكسندر لاكازيت وكورنتين توليسو، وفقا لجريدة ليكيب.

وأوضح التقرير أن ألكسندر لاكازيت، الذي ينتهي عقده مع ليون بنهاية هذا الشهر، على وشك التوقيع مع نيوم في صفقة انتقال حر.

وأضاف التقرير أن نيوم قد يضم حارس ليون لوكاس بيري، على الرغم من وجود منافسة على التعاقد معه.

وتابع التقرير أن نيوم قد يدفع 10 ملايين يورو مقابل ضم كورنتين توليسو.

يذكر أن ليون هبط لدوري الدرجة الثانية الفرنسي بسبب أزمة مالية قوية.

قبل أيام، كشفت تقارير صحفية سعودية عن توصل إدارة نادي نيوم إلى اتفاق مع المدرب الفرنسي كريستوف جالتييه.

وبحسب صحيفة الرياضية السعودية، فإن نادي نيوم اتفق مع الفرنسي كريستوف جالتيه.

وأوضحت الصحيفة ذاتها أن إدارة نيوم دخلت في مفاوضات مباشرة مع المدرب البرازيلي بريكليس شاموسكا، الذي صعد بالفريق، للموافقة على عودته إلى التعاون.

وذكرت التقارير أن نيوم عرضت على شاموسكا العودة إلى التعاون مع التكفل بمبلغ مليون دولار كجزء من راتبه السنوي، لكونه يتبقى في عقده مع النادي موسما كاملا.

ويضم نادي نيوم بين صفوفه المدافع المصري أحمد حجازي، والجناح الجزائري سعيد بن رحمة.

وسبق لجالتييه تدريب باريس سان جيرمان وليل وخاض آخر تجاربه مع الدحيل القطري.

مارسين بولكا نيس نيوم
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