كومباني: فرق أوروبا وأمريكا الجنوبية هي الأقوى.. وفلامنجو يشبه بايرن ميونيخ

الأحد، 29 يونيو 2025 - 14:19

كتب : FilGoal

فينسنت كومباني - بايرن ميونيخ

يرى فينسنت كومباني مدرب بايرن ميونيخ أن فرق أوروبا وأمريكا الجنوبية هي الأقوى في كأس العالم للأندية.

ويستعد بايرن ميونيخ لمواجهة فلامنجو مساء اليوم الأحد في دور الـ 16 من كأس العالم للأندية.

وقال كومباني خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "في بايرن ميونيخ، من الصعب تقسيم البطولات حسب الأهمية، ولا يمكن القول إن واحدة أهم من الأخرى، نحن فخورون بالتواجد في كأس العالم".

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وواصل: "لقد قابلنا فرقًا من جميع القارات، ورأينا أن كرة القدم رياضة عالمية. ليست كل القارات على نفس المستوى، لكن أمريكا الجنوبية وأوروبا تحديدًا قويّتان جدًا، والبقية أيضًا قريبون".

واستمر: "أحيانًا، كمدرب، لا يمكنك التحكم في كل شيء. دائمًا ما أريد أن يسير كل شيء بشكل مثالي. الأهم حاليًا أن موسيالا جاهز، ولكن علينا الانتظار لمعرفة عدد الدقائق التي سيحصل عليها".

وتابع: "عندما تحلل فلامنجو، ترى أن لديهم فكرة واضحة، ولاعبوهم يؤمنون بها. لديهم مزيج من الانضباط الدفاعي والأفكار الهجومية الجيدة، ويقدمون كل ذلك على أرض الملعب. هو فريق برازيلي، ولكننا نتوقع مباراة بمستوى أوروبي رفيع".

وعن المباراة الأخيرة لساني مع بايرن، قال: "أركّز فقط على المباراة. نعلم أنها ستكون مباراته الأخيرة، ولكن من المهم أن أجد له دورًا فيها وأن يساعد الفريق".

وأضاف: "أنا وفيليبي لويس مدربان شابان، وفرقنا دائمًا تفضّل الهجوم. نحب الضغط وإجبار الخصم على ارتكاب الأخطاء. فلامنجو لديهم إيقاع سريع وفلسفة جيدة، وهذا يتطلب وجود مدرب جيد".

وأتم: "البرازيل تضم 211 مليون نسمة، ولا يوجد بلد أوروبي يملك هذا العدد، وهذه ميزة بالنسبة لهم. كيف يمكنكم ترشيح بايرن للفوز رغم أن الفريقين لم يلتقيا من قبل؟ بايرن دائمًا يريد الفوز، ولكن ما اكتشفته أن فلامنجو أيضًا يريد الفوز في كل مباراة. لذلك، أعتقد أننا وفلامنجو ننظر إلى المباراة بنفس الطريقة".

ويلعب الفائز من المباراة في ربع النهائي ضد الفائز من مواجهة باريس سان جيرمان وإنتر ميامي.

بايرن ميونيخ فلامنجو كأس العالم للأندية فينسينت كومباني
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