كرة سلة - منتخب شباب الأردن يعلن انسحابه من مواجهة الكيان الصهيوني في كأس العالم

الأحد، 29 يونيو 2025 - 14:15

كتب : FilGoal

منتخب شباب الأردن - كرة سلة

أعلن الاتحاد الأردني لكرة السلة انسحابه من مواجهة الكيان الصهيوني في كأس العالم تحت 19 عاما.

ورفض منتخب شباب الأردن خوض المواجهة التي كان مقررا لها مساء اليوم الأحد ضمن منافسات دور المجموعات.

وكشف الاتحاد الدولي لكرة السلة عن عدم إقامة المباراة بين الأردن وإسرائيل بعد خطاب رسمي من نظيره الأردني.

أخبار متعلقة:
كرة سلة - الزمالك يخطر ثنائي الفريق بفسخ التعاقد كرة سلة - الكرداني يعلن القائمة المبدئية لمنتخب مصر استعدادا لأمم إفريقيا كرة سلة - الاتحاد يكتفي بالمركز الرابع بعد خسارة كبيرة في BAL كرة سلة - الأهلي يعلن فسخ تعاقد كيجو بالتراضي

وتقرر اعتبار المنتخب الأردني منسحبا من المباراة واحتساب النتيجة لصالح الكيان الصهيوني.

وتقام منافسات كأس العالم للشباب تحت 19 عاما في سويسرا.

وشهدت مباراة الافتتاح بين الكيان الصهيوني ومنتخب سويسرا اقتحام أحد المشجعين انطلاق المباراة رافعا العلم الفلسطيني.

وكانت هناك شكوك حول لحاق الكيان الصهيوني بمنافسات كأس العالم للشباب.

وخسر منتخب الأردن للشباب المباراة الافتتاحية بعد الخسارة أمام الدومنيكان بنتيجة 79-69.

وبذلك تصعبت الأمور على المنتخب الأردني باعتباره خاسرا لمباراتين.

ويواجه منتخب الأردن نظيره سويسرا في ختام منافسات دور المجموعات.

كرة سلة منتخب الأردن شباب الأردن
نرشح لكم
خبر في الجول - الزمالك يتمم اتفاقه مع عصام عبد الحميد لتولي تدريب فريق السلة كرة سلة - مصر تستضيف البطولة العربية بمشاركة 4 منتخبات دوري NBA – ليبرون جيمس يقرر تفعيل خيار اللاعب ويستمر لموسم جديد مع ليكرز سلة – جراحة في الكتف لـ دولا لاعب الاتحاد السكندري أوكلاهوما سيتي ثاندرز بطل NBA لأول مرة.. وشاي جيلجوس يرافق العظماء الـ 3 دوري NBA – صفقة قوية أولى.. كيفين دورانت إلى هيوستن روكيتس دوري NBA – مباراة سابعة لتحديد البطل بين أوكلاهوما وإنديانا كرة سلة - الكرداني يعلن القائمة المبدئية لمنتخب مصر استعدادا لأمم إفريقيا
أخر الأخبار
برسالة مؤثرة.. ساؤول يودع إشبيلية ويستعد للعودة لأتليتكو مدريد 8 ساعة | الكرة الأوروبية
مؤتمر إنزاجي: لا نخشى مانشستر سيتي.. وميتروفيتش مستبعد 8 ساعة | كأس العالم للأندية
الأكثر غزارة حتى الآن.. بايرن ميونيخ يجتاز فلامنجو في موقعة الأهداف الستة 8 ساعة | كأس العالم للأندية
مصدر مقرب من الرمادي يكشف لـ في الجول حقيقة تقديمه شكوى ضد الزمالك 8 ساعة | الكرة المصرية
في الجول يكشف نظام دوري الرديف.. مشاركة بعض الكبار والمحترفين وإعداد للمونديال 8 ساعة | منتخب مصر
"بانينكا" فاشلة تهدي أولمبيك أسفي أول ألقاب كأس المغرب في بطولة الموسم الماضي 8 ساعة | الوطن العربي
العلم × توقفات كأس العالم للأندية.. في الجول يكشف تفسير الأطباء حول معاناة اللاعبين بدنيا 8 ساعة | كأس العالم للأندية
ماركا: الكشف عن مدة عقد فينيسيوس الجديد.. وسبب تأخير التجديد 9 ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كرة يد - منتخب مصر يخسر أمام ألمانيا ويضرب موعدا مع البرتغال في بطولة العالم للشباب 2 كرة يد - موعد مباراة مصر والبرتغال في ربع نهائي بطولة العالم للشباب.. والقناة الناقلة 3 وكيل الحملاوي لـ في الجول: إذا لم يتواصل الأهلي معي مباشرة سأضع الزمالك كأولوية 4 كرة يد – سنواجه ألمانيا مجددا.. مصر تتفوق على سلوفينيا في بطولة العالم للشباب
/articles/508268/كرة-سلة-منتخب-شباب-الأردن-يعلن-انسحابه-من-مواجهة-الكيان-الصهيوني-في-كأس-العالم