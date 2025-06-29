كرة سلة - منتخب شباب الأردن يعلن انسحابه من مواجهة الكيان الصهيوني في كأس العالم

أعلن الاتحاد الأردني لكرة السلة انسحابه من مواجهة الكيان الصهيوني في كأس العالم تحت 19 عاما.

ورفض منتخب شباب الأردن خوض المواجهة التي كان مقررا لها مساء اليوم الأحد ضمن منافسات دور المجموعات.

وكشف الاتحاد الدولي لكرة السلة عن عدم إقامة المباراة بين الأردن وإسرائيل بعد خطاب رسمي من نظيره الأردني.

وتقرر اعتبار المنتخب الأردني منسحبا من المباراة واحتساب النتيجة لصالح الكيان الصهيوني.

وتقام منافسات كأس العالم للشباب تحت 19 عاما في سويسرا.

وشهدت مباراة الافتتاح بين الكيان الصهيوني ومنتخب سويسرا اقتحام أحد المشجعين انطلاق المباراة رافعا العلم الفلسطيني.

Fan storms court with Palestinian flag during Israel vs. Switzerland at the FIBA U19 basketball World Cup, pausing game briefly. #FIBAU19 pic.twitter.com/jJrRk46ghy — atk15 (@atk_eth) June 28, 2025

وكانت هناك شكوك حول لحاق الكيان الصهيوني بمنافسات كأس العالم للشباب.

وخسر منتخب الأردن للشباب المباراة الافتتاحية بعد الخسارة أمام الدومنيكان بنتيجة 79-69.

وبذلك تصعبت الأمور على المنتخب الأردني باعتباره خاسرا لمباراتين.

ويواجه منتخب الأردن نظيره سويسرا في ختام منافسات دور المجموعات.