الرياضية: إيمري مرشح لتدريب النصر رغم التوصل لاتفاق مع جيسوس

الأحد، 29 يونيو 2025 - 14:07

كتب : FilGoal

أوناي إيمري - أستون فيلا

أوضحت جريدة الرياضية السعودية أن إدارة نادي النصر تلقت موافقة مبدئية من المدرب البرتغالي جورجي جيسوس، لقيادة الفريق، خلفًا للإيطالي ستيفانو بيولي.

وكانت الرياضية أشارت الجمعة إلى أن النصر قدم عرضا رسميا إلى البرتغالي جيسوس، لتدريب الفريق لمدة موسم واحد براتب يبلغ 7 ملايين يورو، أقل من راتبه السنوي بنحو 50 في المئة، الذي كان يتسلمه عند تدريبه الهلال الموسم الماضي.

ويتصدر المدرب البرتغالي قائمة خيارات إدارة النصر، وتبدو حظوظه أكبر لقيادة الدفة الفنية بين الأسماء المطروحة التي تضم الإسباني أوناي إيمري، مدرب أستون فيلا الإنجليزي.

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وذكر التقرير أن النصر حصل على موافقة مبدئية من إيمري، إضافة إلى مواطنه رامون رودريجيز مونشي، المدير الرياضي في أستون فيلا، ليشغل المنصب ذاته في الأصفر العاصمي لمدة 4 مواسم مقبلة.

ويبلغ عرض النصر قرابة 20 مليون يورو للمدرب و5 ملايين يورو لمونشي، ويحظى اسم إيمري ومونشي بموافقة من الأسطورة كريستيانو رونالدو، قائد الفريق.

ويضع المفاوض النصراوي الإسبانيين على رأس أولوياته في الصيف الجاري، إلا أنه يرى أن طلبات إيمري ومونشي مبالغ فيها، ويفضل خيار جيسوس، مدرب الهلال المقال.

وتمكن نادي النصر السعودي، من حسم المفاوضات مع البرتغالي جورج جيسوس المدير الفني السابق للهلال لتدريب الفريق.

وأفادت صحيفة ريكورد البرتغالية أن الطرفين اتفقا على كل شيء، وسيكون التوقع الرسمي الأسبوع المقبل في مدريد.

ووفقًا للتقارير الصحفية فإن جيسوس اقترح على إدارة النصر التعاقد مع العديد من اللاعبين سبق له تدريبهم مع الهلال وأندية أخري والنادي وافق على طلباته.

وسيتقاضى المدرب البرتغالي 7 ملايين يورو سنويا، وتفيد التقارير أن هذا المرتب أقل من نصف ما كان يتقاضاه مع الهلال من قبل.

ودرب جيسوس الهلال في 99 مباراة في مختلف البطولات، وفاز في 80 منها، بنسبة انتصارات بلغت 80.8٪؜، وبمعدل نقطي يصل إلى 2.52 نقطة في كل مباراة.

جيسوس صاحب الـ70 عاما، تولي تدريب أندية الهلال السعودي، وفنربشخة التركي، وبنفيكا وسبورتنج لشبونة البرتغاليين، وفلامنجو البرازيلي.

ونجح في مسيرته في التتويج بألقاب 3 بطولات دوري مع بنفيكا، وبطولة لكأس البرتغال مع بنفيكا، و6 ألقاب لكأس الرابطة البرتغالية بواقع 5 مع بنفيكا وكأس واحد مع سبورتنج لشبونة، وكأس تركيا مع فنربشخة التركي، والدوري البرازيلي وكوبا ليبرتادورس مع فلامنجو.

كما فاز مع الهلال ببطولة الدوري مرة، والكأس مرة، والسوبر السعودي 3 مرات.

أوناي إيمري خورخي جيسوس النصر
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