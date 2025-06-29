خبر في الجول - اتفاق مبدئي على صفقة تبادلية بين الاتحاد وسيراميكا كليوباترا

توصل ناديا الاتحاد السكندري وسيراميكا كليوباترا لاتفاق مبدئي بشأن إبرام صفقة تبادلية.

ويسعى الناديان لتدعيم صفوف فرقهما قبل انطلاق الموسم الجديد والمقرر له الأسبوع الأول من أغسطس المقبل.

وعلم FilGoal.com أن الاتفاق المبدئي بين الناديين يقضي بانتقال محمد مغربي إلى سيراميكا كليوباترا، مقابل ضم الاتحاد السكندري لنور علاء.

ومن المقرر أن يتم إبرام الصفقة بشكل رسمي خلال الأيام المقبلة ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد.

وكان سيراميكا كليوباترا قد حسم المركز السادس في ترتيب الدوري بالموسم المنقضي برصيد 37 نقطة.

وأنهى الاتحاد السكندري الدوري في المركز السادس في المجموعة الثانية للمنافسة على البقاء، وذلك قبل إلغاء الهبوط في الموسم الجاري.

وتولى أحمد سامي - 52 عاما - قيادة الاتحاد السكندري أندية طلائع الجيش، والنجوم، وطنطا، وسموحة، وسيراميكا كليوباترا.