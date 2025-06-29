خبر في الجول - اتفاق مبدئي على صفقة تبادلية بين الاتحاد وسيراميكا كليوباترا

الأحد، 29 يونيو 2025 - 13:57

كتب : عمرو نبيل

محمد مغربي - نور علاء

توصل ناديا الاتحاد السكندري وسيراميكا كليوباترا لاتفاق مبدئي بشأن إبرام صفقة تبادلية.

ويسعى الناديان لتدعيم صفوف فرقهما قبل انطلاق الموسم الجديد والمقرر له الأسبوع الأول من أغسطس المقبل.

وعلم FilGoal.com أن الاتفاق المبدئي بين الناديين يقضي بانتقال محمد مغربي إلى سيراميكا كليوباترا، مقابل ضم الاتحاد السكندري لنور علاء.

أخبار متعلقة:
في الجول يكشف كيف يفكر اتحاد الكرة بشأن السوبر المصري 2025 في الجول يكشف تفاصيل اجتماع اتحاد الكرة والرابطة بشأن الدوري المصري والمنتخب مصدر من الاتحاد السكندري لـ في الجول: شكوى جديدة ضد عبد العاطي.. وهكذا تعاقدنا مع سامي مصدر من الاتحاد السكندري يكشف لـ في الجول عن قرار سامي بمعسكر مغلق.. وموقف الصفقات

ومن المقرر أن يتم إبرام الصفقة بشكل رسمي خلال الأيام المقبلة ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد.

وكان سيراميكا كليوباترا قد حسم المركز السادس في ترتيب الدوري بالموسم المنقضي برصيد 37 نقطة.

وأنهى الاتحاد السكندري الدوري في المركز السادس في المجموعة الثانية للمنافسة على البقاء، وذلك قبل إلغاء الهبوط في الموسم الجاري.

وتولى أحمد سامي - 52 عاما - قيادة الاتحاد السكندري أندية طلائع الجيش، والنجوم، وطنطا، وسموحة، وسيراميكا كليوباترا.

الدوري المصري الاتحاد سيراميكا كليوباترا الاتحاد
نرشح لكم
خبر في الجول - الساعي يتمم اتفاقه مع المصري بعد جلسة الإسماعيلية جدو: يورتشيتش جدد تعاقده مع بيراميدز وكنا نرغب في ضم بن رمضان.. وأطبق ما تعلمته في الأهلي والده لـ في الجول: غير صحيح عرض زيزو على ناديين تركيين.. وأنا وكيله الوحيد خبر في الجول - اجتماع اليوم الأحد بين الخطيب وريبيرو لحسم ملفات الموسم الجديد وكيله: الجزيري مستمر مع الزمالك لمدة موسمين.. وكيف يتداول رحيله والفريق بدون مدرب مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول حقيقة مناقشة مستقبل شيكابالا مع الفريق مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول تفاصيل القائمة الأولى للموسم الجديد من الدوري مصدر من سموحة لـ في الجول: أبرمنا 3 صفقات استعدادا للموسم الجديد
أخر الأخبار
الرياضية: النصر يتعاقد مع مدافع الشباب 3 دقيقة | ميركاتو
رومانو: أرسنال يتوصل لاتفاق مع موسكيرا على البنود الشخصية 29 دقيقة | الدوري الإنجليزي
آس: برشلونة يستعد لدفع باقي مستحقات ميسي 51 دقيقة | الدوري الإسباني
سكاي: مدافع ليفربول يخضع للكشف الطبي مع ليفركوزن يوم الاثنين 51 دقيقة | ميركاتو
كرة سلة - مصر تستضيف البطولة العربية بمشاركة 4 منتخبات 58 دقيقة | كرة سلة
تقرير: نيوم يتفق مع نيس على ضم حارسه ساعة | ميركاتو
كومباني: فرق أوروبا وأمريكا الجنوبية هي الأقوى.. وفلامنجو يشبه بايرن ميونيخ ساعة | كأس العالم للأندية
كرة سلة - منتخب شباب الأردن يعلن انسحابه من مواجهة الكيان الصهيوني في كأس العالم 2 ساعة | كرة سلة
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كرة يد - منتخب مصر يخسر أمام ألمانيا ويضرب موعدا مع البرتغال في بطولة العالم للشباب 2 كرة يد - موعد مباراة مصر والبرتغال في ربع نهائي بطولة العالم للشباب.. والقناة الناقلة 3 في حضور ثلاثي مصري.. مانشستر سيتي يُسقط العين بسداسية و10 من 10 لجوارديولا 4 وكيل الحملاوي لـ في الجول: إذا لم يتواصل الأهلي معي مباشرة سأضع الزمالك كأولوية
/articles/508266/خبر-في-الجول-اتفاق-مبدئي-على-صفقة-تبادلية-بين-الاتحاد-وسيراميكا-كليوباترا