يرغب في الانتقال لفريق آخر.. أسد الحملاوي يترك معسكر فروتسواف دون إذن

أعلن نادي سيليزيا فروتسواف مغادرة أسد الحملاوي لاعب الفريق بدون إذن من الإدارة.

وأشار النادي إلى أن اللاعب يحاول الضغط على الإدارة للرحيل عن النادي وقبول عرضا من أحد الفرق الأجنبية.

وشدد النادي على اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة باتجاه اللاعب، كما أكد النادي على عدم موافقته على بيعه بمبلغ أقل من الشرط الجزائي في عقده.

وجاء بيان النادي كالتالي:

نُعلن أن أسعد الحلاوي، مهاجم نادي شلونسك فروتسواف، قد غادر معسكر الفريق الأول دون إذن.

الفريق حاليًا في معسكر بمدينة تشيبنيتسا استعدادًا لموسم 2025/26، وكان أسعد الحلاوي يشارك في التدريبات والمباراة الودية، لكنه غادر المعسكر يوم السبت دون موافقة النادي.

نعتبر سلوكه هذا غير مهني إطلاقًا، ولا يليق بلاعب محترف، ومخالف لما هو منصوص عليه في عقده ولوائح الاتحاد.

كان اللاعب ووكيله يمارسان ضغطًا على النادي منذ فترة للموافقة على خروجه بصفقة انتقال.

نُذكر أن عقد الحلاوي، الممتد حتى يونيو 2027، يحتوي على شرط جزائي، وفي حال دفع هذا الشرط، لا يملك النادي الحق في منعه من الرحيل.

لكن حتى الآن، لم تصل أي عروض قريبة من المبلغ المنصوص عليه في العقد، لذا لم يكن النادي ملزمًا بقبولها – خصوصًا وأن كل العروض كانت أقل من القيمة السوقية الفعلية للاعب.

لذلك، وحرصًا على مصلحة النادي، رفضنا العروض رغم ضغط اللاعب ووكالته المستمر للقبول بمبلغ أقل من الشرط الجزائي.

بعد انطلاق معسكر الفريق في تشيبنيتسا، تسارعت المفاوضات مع نادٍ أجنبي وقدّم عرضًا يُمكن أن يكون مقبولًا من الناحية المادية، لذا وافق شلونسك على بدء التفاوض.

لكن هذا التفهم من إدارة النادي تم تجاهله تمامًا من قِبل اللاعب، الذي غادر المعسكر دون إذن يوم السبت في محاولة منه للضغط من أجل إتمام الانتقال.

لا يقبل نادي شلونسك فروتسواف هذا التصرف إطلاقًا، ولن يتسامح مع مثل هذا السلوك.

تم إيقاف المفاوضات الحالية بخصوص انتقال اللاعب.

لن تتم أي صفقة إلا إذا تم تقديم عرض يرضي النادي.

النادي سيقوم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد اللاعب، الذي أخل بالتزاماته التعاقدية، وأظهر قلة احترام للنادي، زملائه، وجمهوره، كما عرض نفسه للعقوبات من قِبل الإدارة.

وكان ياسين الطاهري وكيل اللاعب قد تحدث في وقت سابق لـ FIlGoal.com: "بعض المحسوبين على الأهلي لم يتفاوضوا معنا بشكل مباشر للتعاقد مع أسد الحملاوي، وحاولوا فعل ذلك بطرق أخرى".

وأضاف "نخطط للانتقال إلى فريق أوروبي ولكن إن لم تنجح مفاوضاته مع نادي الحملاوي الحالي، سننظر إلى الخيارات الأخرى".

وأوضح "إذا لم يتواصل معي مسؤولي الأهلي بشكل مباشر سأضع الزمالك كأولوية نظرا لأنهم كانوا محترفين وتواصلوا معي مباشرة كوكيل اللاعب".

من هو أسد الحملاوي؟

مهاجم فلسطيني وُلد في السويد، ويبلغ من العمر 24 عاما (مواليد 27 أكتوبر 2000).

يلعب الحملاوي حاليا في نادي سلاسك فروكلاف البولندي، الذي انتقل إليه في يناير الماضي.

ويمتد عقد الحملاوي مع ناديه الحالي إلى صيف 2027.

ولعب الفلسطيني 16 مباراة في الدوري البولندي مع فريقه، وسجل 7 أهداف، بينها هدفين في مرمى ليخ بوزنان بطل الدوري.

بدأ الحملاوي مسيرته بين ناشئي أنجيلهولمس السويدي، الذي صعده للفريق الأول في 2019.

وانتقل الفلسطيني حرا إلى هلسينبورجس في صيف 2020، ثم أعير إلى سودرا بعد عامين، ولمدة 6 أشهر.

وفي يناير 2023 انتقل اللاعب إلى فاربيرجس بولس، الذي رحل عنه بعد 6 أشهر عائدا إلى أنجيلهولمس في صفقة انتقال حر.

ولأول مرة في مارس 2024، انتقل الحملاوي خارج السويد، تحديدا إلى برايم بانكوك التايلندي في صفقة انتقال حر، وفي نوفمبر من العام ذاته، عاد إلى السويد عبر بوابة أوديفولد، الذي باعه إلى سلاسك في يناير 2025.

أسد الحملاوي له شقيق اسمه أنس الحملاوي، بدأ أيضا في صفوف أنجلهولمس، ومثله حتى يناير 2025، حين انتقل حرا إلى لاهولمس.