تقرير يكشف تطورات مفاوضات ليفربول مع مدافع كريستال بالاس

الأحد، 29 يونيو 2025 - 13:09

كتب : FilGoal

كاي هافرتز مع مارك جويهي - تشيلسي أمام كريستال بالاس

يعمل ليفربول على التوصل لاتفاق مع كريستال بالاس من أجل ضم مارك جويهي، بعدما أبدى المدافع الإنجليزي استعداده للانضمام إلى الريدز، وفقا للصحفي نيكولو شيرا.

وأوضح شيرا أن المفاوضات بين ليفربول وممثلي مارك جويهي مدافع كريستال بالاس في الساعات الأخيرة كانت إيجابية.

وأضاف التقرير أن اللاعب لا يرغب في تمديد عقده مع بالاس الذي ينتهي في 2026.

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وتابع أن جويهي لا يمانع الانتقال إلى بطل الدوري بعقد يمتد إلى 2030.

ويبدو أن ليفربول أصبح قريبا من ضم مارك جويهي مدافع كريستال بالاس خلال فترة الانتقالات الصيفية، وفقا للصحفي ديف أوكوب المختص في أخبار انتقالات الريدز.

وأوضح أوكوب أن ليفربول بات قريبا من تعزيز دفاعه بضم جويهي هذا الصيف.

ولفت إلى أن ليفربول يحاول ضم جويهي في ظل بقاء موسم واحد في عقده مع بالاس.

قبل أيام، ذكرت جريدة ليفربول إيكو أن ليفربول يهتم بضم مارك جويهي.

وأضاف التقرير أن السعر الذي سيحدده كريستال بالاس هو الذي سيجعل ليفربول يُقرر بين التعاقد معه في هذا الصيف أو التعاقد معه مجانا الصيف القادم عندما ينتهي عقده.

وأفاد التقرير أن الاحتمالات الضئيلة لتمديد عقده مع بالاس، ستترك النادي أمام خيارين، إما بيعه الآن بسعر أقل، أو خسارته مجانًا في عام 2026.

ويسعى ليفربول لتعويض الرحيل المحتمل لجاريل كوانساه إلى باير ليفركوزن، الذي اقترب بشدة، وفقا لتقارير عديدة.

يذكر أن كريستال بالاس رفض 4 عروض الصيف الماضي من نيوكاسل يونايتد بقيمة تقارب 60 مليون جنيه إسترليني.

ويقترب بالاس من إبرام صفقة ضم عثمان ديوماندي مدافع سبورتنج لشبونة البالغ من العمر 21 عامًا بقيمة 40 مليون جنيه إسترليني، لتعويض الرحيل المحتمل لجويهي.

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