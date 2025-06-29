ميلان يعلن رحيل تامي أبراهام
الأحد، 29 يونيو 2025 - 12:47
كتب : FilGoal
أعلن نادي ميلان رحيل تامي أبراهام عن الفريق بعد انتهاء فترة إعارته من روما.
وظهر أبراهام في 44 مباراة مع ميلان.
وسجل تامي 10 أهداف وصنع 7.
وتوج المهاجم الإنجليزي مع ميلان بكأس السوبر الإيطالي.
في الصيف الماضي، أعلن نادي ميلان التعاقد مع تامي أبراهام لاعب روما، وعلى الجانب الآخر رحل أليكسيس سالميكرس إلى روما.
وجاء إعلان الناديان أن الصفقة التبادلية على سبيل الإعارة دون أحقية الشراء.
ولعب المهاجم الإنجليزي مع روما إجمالا 120 مباراة وسجل 37 هدفا وصنع 13 آخرين.
وتعرض أبراهام لعدة إصابات مع روما منذ انضمامه له في 2021-2022 وقضى 330 يوما مصابا، وغاب عن 51 مباراة.
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