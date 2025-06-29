إندريك ينضم لصفوف ريال مدريد في كأس العالم للأندية

الأحد، 29 يونيو 2025 - 12:29

كتب : FilGoal

إندريك

انضم البرازيلي إندريك إلى صفوف ريال مدريد في كأس العالم للأندية بعد غيابه عن المباريات الأولى.

وغاب إندريك عن فريقه لأكثر من شهر بسبب الإصابة.

ووصل الدولي البرازيلي إلى معسكر الفريق الملكي قبل ساعات.

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أواخر الشهر الماضي، كشف نادي ريال مدريد في بيان رسمي عن تعرض إندريك لإصابة في عضلة الفخذ الخلفية بالساق اليمنى.

في غياب إندريك تصدر ريال مدريد المجموعة الثامنة بكأس العالم للأندية التي ضمت معه الهلال السعودي وباتشوكا المكسيكي وريد بل سالزبورج النمساوي.

ويلعب ريال مدريد ضد يوفنتوس في ثمن النهائي يوم الثلاثاء.

وبدأت مراحل خروج المغلوب من البطولة في 28 يونيو، وتنتهي مباريات دور الـ 16 في 1 يوليو.

ومن المتوقع أن يغيب إندريك عن اللقاء بسبب وصوله للتو.

وربما يلحق البرازيلي الشاب بمباراة ربع النهائي في حالة عبور عقبة البيانكونيري.

إندريك ريال مدريد كأس العالم للأندية
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