بيلد: بايرن حاول إفساد صفقة انتقال جيتينز إلى تشيلسي ولكن

الأحد، 29 يونيو 2025 - 12:17

كتب : FilGoal

جيمي جيتينز - بوروسيا دورتموند

ذكرت صحيفة بيلد أن بايرن ميونيخ حاول في اللحظات الأخيرة إفساد صفقة انتقال الإنجليزي الشاب جيمي جيتنيز من بوروسيا دورتموند إلى تشيلسي.

فقد أتم نادي تشيلسي الإنجليزي الاتفاق مع بوروسيا دورتموند لضم لاعبه جيمي جيتنيز، حسبما كشفت شبكة سكاي سبورتس.

وأوضح التقرير أن ماكس إيبرل مدير بايرن تواصل مع بوروسيا دورتموند، لكن الأوان كان قد فات.

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وأضاف التقرير أن بايرن رفض تقديم عرض مماثل لعرض تشيلسي لدورتموند.

وكانت شبكة سكاي قد أوضحت أن تشيلسي اتفق مع اللاعب على التوقيع لمدة 7 مواسم مقبلة ليستمر مع الفريق حتى عام 2032.

ويخضع اللاعب للفحص الطبي في تشيلسي خلال ساعات.

وذلك بعد أن قبل دورتموند عرض تشيلسي الأخير لضم اللاعب.

وسبق أن أبدى بايرن ميونيخ اهتماما بضم الإنجليزي الشاب من قبل.

وبدأ جيتنيز بقميص شباب مانشستر سيتي وانضم لدورتموند في 2020. وخاض بقميص الأصفر والأسود 106 مباراة ويمتد تعاقده حتى 2028.

الجناح الأيسر سجل الموسم الماضي 12 هدفا من بينها 4 في دوري أبطال أوروبا.

وكان تشيلسي قد أعلن ضم ليام ديلاب من إبسويتش تاون في أولى صفقاته الصيفية للموسم الجديد.

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