والده لـ في الجول: غير صحيح عرض زيزو على ناديين تركيين.. وأنا وكيله الوحيد

الأحد، 29 يونيو 2025 - 12:04

كتب : أحمد الخولي

أحمد زيزو - الأهلي ضد بورتو

نفى مصطفى زيزو والد أحمد زيزو لاعب الأهلي عرض اسم نجله على ناديين تركيين خلال الفترة الأخيرة.

أحمد سيد زيزو

النادي : الأهلي

الأهلي

وكانت وسائل إعلام تركية قد كشفت عن طرح اسم أحمد زيزو على ناديين بشيكتاش وفنربخشة التركيين عن طريق وكيله لكن لم يتم اتخاذ أي قرار بشأنه حتى الآن.

وقال مصطفى زيزو والد ووكيل أحمد زيزو لاعب الأهلي لـ FilGoal.com: "غير صحيح ما يتم تداوله عبر وسائل إعلام تركية عن عرض أحمد زيزو على ناديي بشيكتاش وفنربخشة".

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وشدد والد اللاعب "أنا وكيل زيزو الوحيد ولم أقم بعرضه على الناديين كما أشيع".

وكان زيزو قد انضم إلى الأهلي خلال فترة القيد الاستثنائية من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قبل كأس العالم للأندية.

ويرتبط زيزو -29 عاما- بتعاقد مع الأهلي لمدة خمس سنوات مقبلة.

وخاض زيزو ثلاث مباريات مع الأهلي في كأس العالم للأندية.

وقرر الجهاز الفني للفريق بقيادة خوسيه ريبيرو منح اللاعبين راحة من التدريبات لمدة 18 يوما عقب نهاية كأس العالم للأندية.

وحصد الأهلي 11.5 مليون دولار إجمالي مكافآت نظير مشاركته في كأس العالم للأندية.

بواقع 9.5 مليون مقابل المشاركة في البطولة، و2 مليون مقابل التعادل في مباراتين.

وبات الأهلي أول فريق إفريقي يقتنص التعادل أمام فريق أوروبي في أي مسابقة من مسابقات الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

كما أصبح الأهلي أول فريق إفريقي يسجل 4 أهداف في شباك فريق أوروبي بنفس المباراة.

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