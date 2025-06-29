جازيتا: ميلان يواجه صعوبات في صفقة ضم أفضل لاعب في الدوري البلجيكي

الأحد، 29 يونيو 2025 - 11:54

كتب : FilGoal

جماهير ميلان في سان سيرو

أوضحت جريدة لا جازيتا ديلو سبورت أن ميلان يواجه صعوبة في المفاوضات مع كلوب بروج من أجل ضم لاعبه وسطه أردون جاشاري.

البالغ من العمر 22 عاما توج مؤخرا بجائزة أفضل لاعب في الدوري البلجيكي.

وأوضح التقرير أن ميلان عرض 30 مليون يورو من أجل ضم اللاعب، ولن يدفع أي مبلغ إضافي.

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وتجري محادثات بين الناديين، لكن بروج أوضح رغبته في استمرار جاشاري لأسابيع من أجل المشاركة في الأدوار التمهيدية لدوري أبطال أوروبا.

وأضاف التقرير أن ميلان لا يفضل ذلك، ونتيجة لذلك، يعتمد الأمر على رغبة اللاعب، لأنه حريص على الانتقال إلى سان سيرو ويرغب في رحيل دبلوماسي عن كلوب بروج، الذي يطلب 35 مليون يورو.

لن يواجه ميلان أي مشكلة في تحمل راتب اللاعب.

ولفت التقرير إلى أن ميلان حتى لو سمح للنادي البلجيكي بإتاحة الفرصة للنجم السويسري للمشاركة في مباريات المراحل الأولى من دوري أبطال أوروبا، فإنه لن يرفع عرضه.

ويسعى ميلان للتعاقد مع جاشاري كبديل للهولندي تيجاني ريندرز الذي انتقل إلى مانشستر سيتي هذا الصيف.

وذكرت التقارير إلى أن اللاعب السويسري على رادار بوروسيا دورتموند وباير ليفركوزن أيضا.

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ويمتد عقد اللاعب مع فريقه البلجيكي حتى صيف 2029.

وتبلغ قيمته السوقية نحو 35 مليون يورو.

أردون جاشاري ميلان كلوب بروج
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