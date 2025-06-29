رينار: أتحمل مسؤولية الخسارة أمام المكسيك

الأحد، 29 يونيو 2025 - 11:40

كتب : FilGoal

منتخب السعودية ضد ترينداد وتوباجو

اعترف الفرنسي هيرفي رينار مدرب المنتخب السعودي بظهور الأخضر دون المستوى المأمول أمام المكسيك، الأحد، في ربع نهائي كأس الكونكاكاف الذهبية، معلنًا تحمله مسؤولية ذلك.

وخسر المنتخب السعودي أمام نظيره المكسيكي بهدفين دون مقابل وغادر البطولة القارية، التي خاضها مدعوًا، من الدور ربع النهائي.

وقال رينار في تصريحات نقلتها جريدة الرياضية السعودية: "لم نقدم أداءً جيدًا، هذه الحقيقة، ولا يجب أن نكذب على أنفسنا، وأتحمّل مسؤولية ذلك".

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وأضاف "المنتخب المكسيكي لم يلعب بالمستوى المعروف عنه لكننا لم نخلق أي فرصة، ولم نكن في يومنا، ويجب أن نكون واقعيين".

وتابع المدرب الفرنسي "المنافسة في آسيا مختلفة، وسنكون جاهزين لمباريات ملحق تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم، الذي سيخوض الصقور منافساته في أكتوبر المقبل".

وأردف المدرب الفرنسي "علينا أن نكون أفضل هجوميًا عمّا ظهرنا به في هذه البطولة، وسنعمل على تطوير هذا الجانب، والشيء الإيجابي مشاركة بعض اللاعبين وحصولهم على دقائق أكثر، وهذا لا ينالوه مع أنديتهم".

ودع منتخب السعودية منافسات الكأس الذهبية (بطولة أمم كونكاكاف) من ربع النهائي بعد الخسارة أمام المكسيك.

وتغلب منتخب المكسيك على السعودية بهدفين دون مقابل في منافسات ربع نهائي البطولة.

وتستضيف كندا وأمريكا المنافسات في الفترة من 14 يونيو وحتى 6 يوليو المقبل.

وتقام النسخة الثامنة عشرة من كأس كونكاكاف الذهبية على 14 ملعبا في 11 منطقة بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا.

وسجل منتخب المكسيك هدفيه في الشوط الثاني، إذ افتتح أليكسيس فيجا التسجيل في الدقيقة 49، بينما قتل عبد الله مادو المباراة بهدف ثان في الدقيقة 81 بالخطأ في مرماه.

كما حسم منتخب هندوراس تأهله بعدما أقصى بنما من ربع النهائي أيضا بعد الفوز بركلات الترجيح.

وكان منتخب بنما هو المنتخب الوحيد الذي تأهل لربع النهائي بالعلامة الكاملة.

ويشارك منتخب السعودية لأول مرة في بطولة أمريكا الشمالية بدعوة كثاني منتخب عربي بعد قطر.

ويغيب لاعبو الهلال السعودي عن البطولة بسبب التواجد في كأس العالم للأندية.

السعودية هيرفي رينار
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